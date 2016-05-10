Burhan Kuzu: Avrupa Birliği vizesiz geçişi onaylamazsa mültecileri Avrupa'ya göndeririz!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı ve AKP İstanbul Milletvekili Prof. Burhan Kuzu, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yapılan mülteci anlaşması çerçevesinde alınan Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkıyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Avrupa Parlamentosu’nun konuyu yarın görüşeceğini belirten Kuzu, Avrupa Parlamentosu, yarın Türk vatandaşlarına Avrupa yolunu vizesiz açacak raporu görüşecek.Yanlış bir karar verirse mültecileri göndeririz” ifadelerini kullandı.

Kuzu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avrupa önemli bir kararın eşiğinde. Türkiye’ye vizesiz giriş Hakkı'nı bu gün kararlaştıracak.Olumlu karar çıkarsa bu Avrupa'nın da yararına”