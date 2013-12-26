Burhan Kuzu: Asıl beklentim Meclis Başkanlığı

Hülya Karabağlı / ANKARA

Kabinedeki revizyon öncesinde ismi Adalet Bakanlığı için geçen Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Burhan Kuzu, bakanlık görevine getirilmemesiyle ilgili “başbakanın takdiri” dedi ve asıl beklentisinin Meclis Başkanlığı olduğunu belirtti.

AKP döneminde 4. kez yapılan kabine değişikliği öncesinde Adalet Bakanlığı için Anayasa hukukçusu Burhan Kuzu’nun ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın isimleri geçiyordu. Adalet Bakanlığı koltuğuna Bozdağ’ın oturmasının ardından T24’e konuşan Burhan Kuzu, “Başbakan'ın takdiri. Neticede, ben bu partinin kurucu üyesiyim. Benim konumum ve durumum belli. Çizgimiz belli” dedi.

herkes tarafından 12 yıllık hizmetinin bilindiğini ve takdirle karşılandığını anlatan Kuzu, “Anayasa komisyonu başkanlığım ortada. Çok şükür tertemiz bir geçmişimiz var. Hamdolsun bir çiziğimiz yok” diye konuştu.

'İki kez Meclis Başkanlığı talep ettim'

Kuzu, asıl beklentisinin TBMM Başkanlığı’nda olduğunu vurgularken, “Ben iki kez Meclis başkanlığı talep etmiştim. O zaman buna müsaade edilse iyi olurdu. Çünkü ben seçimle gelmeyi tercih ederim. Bakanlık, atanmayla ilgili” ifadesini kullandı.

'Teşkilatların gönlünde taht kurdum'

Kuzu ayrıca, “Ben bu partinin kurucu üyesiyim. Partime her zaman hizmet ettim. Teşkilatların gönlünde taht kurdum. Sokağa çıktığım zaman, nereye gidersem gideyim çok şükür itibar görüyorum. Kendi parti gurubumda da bir itibarım var. Muhalefet bana karşı sıcak. Bu da bana yetiyor” dedi