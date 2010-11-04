-BURHAN FELEK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU İSTANBUL (A.A) - 04.11.2010 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC), önceki başkanlarından Burhan Felek adına düzenlenen ''Basın Hizmet Ödülleri'' düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende konuşan TGC Başkanı Orhan Erinç, 70 yıldan fazla gazetecilik yapan ve ''Şeyh-ül Muharririn'' ününü taşıyan Burhan Felek'in anısına 1983 yılından bu yana 27 yıldır bu ödüllerin verildiğini ve 232 gazetecinin bu ödülü almaya hak kazandığını ifade etti. Erinç, Türk basınının önde gelen kalemlerinden Burhan Felek'i ölümünün 28. yılında sabah mezarı başında bir tören düzenleyerek andıklarını bildirdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 26 yıl başkanlığını yapan Felek'in tüm gazeteciler için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Erinç, Felek'in cemiyetin kurumsallaşması bakımından büyük hizmetler verdiğini ve kendisini bir üstat olarak her zaman saygıyla anacaklarını belirtti. Günümüzde gazetecilerin yaşadığı sorunlara değinen Erinç, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Gazeteciler hakkında 5 bin soruşturma 2 bin dolayında da dava var. 90 yıla yaklaşan hapis tehdidiyle dava açılmış arkadaşlarımız var. Umarız bir an önce ifade özgürülüğünün önündeki engeller kalkar. Durum vahim ama umutsuz değil. Mesleğimizin geldiği bu noktada gazetecilerin hakkını korumak için 'Gazetecilere Özgürlük Platformu' oluşturduk. Yarın, Avrupa Gazeteciler Federasyonunun belirlediği 'Ayağa Kalk' günü düzenlenecek. Ankara'da Güven Park'ta saat 13.00'da ortak bir metin kamuoyuna dağıtılacak. TGC olarak biz de orada bulunacağız. Umuyoruz ki bu faaliyet basın özgürlüğü konusunda Türkiye'nin en sonlarda yer alması önler.'' Törende daha sonra, Yönetmeliğe göre 70 yaşından gün alan ve meslekte 50 yılını tamamlayan gazetecilerden, Hikmet Aksoy, Tuncer Benokan, Argun Berker, Ahmet Çitoğlu, Ali Gevgilili, Aydın Öztürk, Doğan Pürsün, Ünal Sakman, Nalan Seçkin, Rauf Tamer, Muammer Tuncer, Rahmi Turan, Erol Türegün, Hıncal Uluç ve Mihalaki Vasiliadis'e Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü verildi. Halit Kıvanç'ın sunuluğunu yaptığı törene, Basın İlan Kurumu Başkanı Mehmet Atalay, eski TGC Başkanı Nail Güreli, eski İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Suat Gezgin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.