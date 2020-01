Burhan Doğançay'ın eserleriyle 'Yıldızlı Sohbetler'

Ressam Burhan Doğançay'ın, sanatseverlerle buluşan eserleri "Yıldızlı Sohbetler" etkinliğinde basına tanıtıldı. Yıldız Holding Seminer ve Sergi Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe katılan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Doğançay yaşarken kendisiyle tanışma fırsatı bulduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Burhan beyin hayatı mücadeleyle geçmiş, bu mücadelede hem kendisi zenginleşmiş, hem de sanatı yoluyla bu zenginliği bizlere de iletmiş. Sadece sanat değil, hukuk ve iktisat da okumuş. Memur olmuş, bürokrasi ve devlet organları ilişkisini bizzat tecrübe etmiş, hatta darbeler zamanında gadre uğramış."



Doğançay ile ailece görüştüklerini vurgulayan Ülker, çocuklarıyla birlikte onun tecrübelerinden ve engin hayat görüşünden istifade ettiğini aktardı.



Ülker, sergiye sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Düzenlenen randevulu turlarla birçok kişiye ulaşıyor. İnstagram hesaplarında da bu sergideki eserleri animasyon yaklaşımıyla sunuyoruz." diye konuştu.



Doğançay ile tanışınca insanın sadece sanatı değil, sanattan yola çıkarak sorgulamayı da öğrendiğini dile getiren Ülker, kurumsal olarak geleneksel Türk İslam sanatlarının yanı sıra çağdaş sanata da kucak açtıklarını kaydetti.



Ülker, sanata destek vermek amacıyla İstanbul Modern'e destek verdiklerini hatırlatarak, "Yeni nesli bu konuda eğitmek için, çocukları sanatla tanıştırdığımız sanat fuarlarında onlara yönelik atölyeler düzenliyoruz." ifadesini kullandı.



Daha çok insanın sanata ulaşması için teknolojinin nimetlerinden faydalandıklarına değinen Ülker, Burhan Doğançay sergisi için açılan sosyal medya hesabını 2 milyon 500 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.



"Çağdaşlarının çalışmalarıyla kendi eserlerinin arasına mesafe koydu"



Doğançay Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Oktay Duran ise 1998'de 2 yıl boyunca RTL televizyonunun genel müdürlüğünü yapan Jacques Rigaud'un, 27 yıl boyunca Guggenheim Müzesinin müdürlüğünü yapan Thomas Messer'in ve Levent Çalıkoğlu'nun Doğançay hakkında yazdıklarını dinleyicilere aktardı.



Doğançay'ın sanatı için New York'a gittiğini dile getiren Duran, "New York'a gidiş kararı almasını 'Geleceği görme gücüm yok ama Paris'in sanat dünyasının başkenti olma ayrıcalığını bitirmekte olduğunu gördüm' diye anlatıyor." dedi.



Duran, Burhan Doğançay'ın sanat anlayışı hakkında şunları söyledi:



"1950'lerin New York'unda Beat duyarlılığı taşıyan Robert Rauschenberg gibi bir çağdaşın çalışmalarıyla kendisininkiler arasına mesafe koyma cesaretini ve kararlılığını gösterebilmiştir. Böyle antropolojik bir bakış Doğançay'ın sanatına çağdaşı olan Amerikalı sanatçıların eserlerinde genellikle rastlanmayan türden bir belgesel niteliği kazandırır."



Beat duyarlılığını oluşturan sanatçıların, Doğançay'ın sokağın kirli yüzeylerine duyduğu ilgiyi ateşlediği görüşünü aktaran Duran, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Doğançay da gerçek kent yüzeylerini seçmiştir. Doğançay bu kendi erken dönemi çalışmasında daha çok boyaya sadık kalmış, özenli düzenlemeler yapmıştır. Teknik açıdan ustalık olan bu çalışmalar uzun saatler boyunca sabırla yeniden inşa etme çabasının ürünüdür."



Doğançay'ın eserlerinden yapılmış özel bir seçkinin yer aldığı sergi, 18 Kasım'a kadar, hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında 0 216 524 25 00 numaralı telefondan randevu alınarak, hafta içi 17.00-20.00 ve hafta sonu 10.00- 18.00 saatleri arasında ise randevusuz gezilebilecek.