T24 LogoT24 Logo
Gündem

Burhan Altıntop'lu Erdoğan-Fuat Avni atışması sosyal medyada

Erdoğan ve Fuat Avni'nin atışması sosyal medyada paylaşılan bir videoyu tekrar gündeme getirdi

22 Şubat 2015 14:25

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Twitter fenomeni Fuat Avni’ye ‘delikanlıysan ismini açıkla’ diye çıkıştı. Fuat Avni’nin yanıtı da gecikmedi. Fuat Avni Twitter’dan “Delikanlı adam kızının arkasına saklanmaya tenezzül etmez. Delikanlıysan, kızının arkasından çık” yazdı. Bu karşılıklı açıklamalar sosyal medyayı harekete geçirdi.

En çok paylaşılan video ise Burhan Altıntop’u Erdoğan’la konuşuyormuş gibi gösteren video oldu.

İşte izleyenleri güldüren o sahne:

 

ETİKETLER

erdoğanfuat avnisosyal medyaburhan altıntopavrupa yakasıvideopaylaşım

İlgili Haberler

Erdoğan'dan Fuat Avni'ye: Delikanlıysan çık ortaya

'Terör örgütünün mensubusun. Kod adı kullanıyorsun. Sende delikanlılık varsa çık ortaya. Elinde ne varsa ortaya koy'

Fuat Avni: Delikanlı adam kızının arkasına saklanmaya tenezzül etmez, delikanlıysan kızının arkasından çık

Twitter'daki '@fuatavni_f' hesabı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24