Burhan Altıntop'lu Erdoğan-Fuat Avni atışması sosyal medyada

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Twitter fenomeni Fuat Avni’ye ‘delikanlıysan ismini açıkla’ diye çıkıştı. Fuat Avni’nin yanıtı da gecikmedi. Fuat Avni Twitter’dan “Delikanlı adam kızının arkasına saklanmaya tenezzül etmez. Delikanlıysan, kızının arkasından çık” yazdı. Bu karşılıklı açıklamalar sosyal medyayı harekete geçirdi.

En çok paylaşılan video ise Burhan Altıntop’u Erdoğan’la konuşuyormuş gibi gösteren video oldu.

İşte izleyenleri güldüren o sahne: