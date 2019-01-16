Burger King'den Trump'a: Elimizde 'hamberder' kalmamıştır

Federal hükümetin kapanmasından dolayı Beyaz Saray'da konuklarına fast food ısmarlamak zorunda kalan Donald Trump, bunu duyurduğu tweetinde hamburger yerine 'hamberder' yazınca, Burger King'in ince alay oklarının hedefi oldu. Burger King hesabından atılan tweette, "Dün çok büyük bir sipariş aldığımızdan elimizde hiç hamberder kalmamıştır" ifadeleri yer aldı.

ABD Başkanı Trump ile Kongre arasındaki Meksika Duvarı ihtilafı yüzünden bütçe çıkamadığı için federal hükümet kapanırken, Donald Trump'ın hamburger siparişi ise sosyal medyada hâlâ konuşuluyor.

Twitter'da özgün üslubu ve kendi uydurduğu sözlerle yeni bir akım yaratmış olan Trump, elbette bu durumu da tweetlemekten geri kalmadı:

"Ulusal şampiyon Clemson Tigers'la dün gece Beyaz Saray'da olmak muhteşemdi. Kapanmadan dolayı onlara muazzam miktarda fast food servis ettim (kendim ödedim), 1000'den fazla hamberder ve bunun gibi şeyler. Bir saat içinde hepsi bitmişti. Muhteşem adamlar ve büyük yiyiciler!"

Bu mesaj, futbol takımının 1000'den fazla ne yediği sorusunu da beraberinde getirdi. Hamburger yerine 'hamberder' yazdığı fark edilen Trump, yanlış yazdığını silip doğrusunu attı.

Burger King: Bugün sadece hamburger verebiliyoruz

Burger King'in sosyal medya paylaşımı çok sayıda etkileşim aldı. "Dün çok büyük bir sipariş aldığımızdan elimizde hiç hamberder kalmamıştır. Bugün sadece hamburger servis ediyoruz."