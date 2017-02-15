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Yaşam

Burger King'den sevgililer gününe özel 'yetişkin' menüsü!

Burger King, 14 Şubat için içinde seks oyuncakları bulunan özel bir menü hazırladı

15 Şubat 2017 00:43

Burger King, sevgililer gününe için ‘yetişkin’ oyuncaklarının bulunduğu özel bir menü hazırladı. Akşam saat 18.00’den itibaren evlere gönderilecek olan menülerin içinde iki whopper hamburger, iki paket patates kızartması, iki bira ve seks oyuncakları bulunuyor.

İsrail’de faaliyet gösteren Burger King’lerde geçerli olacak kampanya hakkında konuşan reklam ajansı Leo Burnett “Bu bir şaka değil” açıklaması yaptı.

Mashable’da yer alan habere göre, paketlerin içinde yer alan ‘yetişkin’ oyuncaklarının içeriği ise bilinmiyor. Yalnızca sevgililer gününde geçerli olan kampanyadan yararlanmak için 18 yaşından büyük olmak gerekiyor. İşte reklam ajansı Leo Burnett’in paylaştığı o video:

 

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