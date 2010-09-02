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Ekonomi

Burger King 3G'ye satıldı

3G Capital, ABD’nin ikinci büyük hamburger zinciri Burger King’i hisse başına 24 dolar bedelle satın almak üzere anlaştı.

02 Eylül 2010 03:00

T24- 3G Capital, ABD’nin ikinci büyük hamburger zinciri Burger King’i hisse başına 24 dolar bedelle satın almak üzere anlaştı.


Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, satın almanın toplam maliyeti 3,26 milyar dolar olacak.
        
Satın alma işleminin bu yılın son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Satış haberinin ardından Burger King’in hisseleri yüzde 23 oranında değer kazanarak 23,20 dolara yükseldi.
        
Her iki şirket de konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
        
Piyasa değeri yaklaşık 2,3 milyar dolar (1,8 milyar avro) olan Burger

King, dünya çapında 75 ülkede 12 binden fazla noktada faaliyet gösteriyor.
        
Borsaya 2006 yılında açılan Burger King, 2002 yılında Diageo PLC şirketinden TPG Capital LLC, Bain Capital LLC ve Goldman Sachs Capital Partners liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından 1,5 milyar dolar karşılığında satın alınmıştı.
        

Bu grup şirketin hala yüzde 31’sini elinde bulunduruyor, yönetim kurulunda da önemli oranda temsil yetkisine sahip bulunuyor.
        
Şirket geçen hafta, 2010 mali yılı içerisinde küresel satışlarında yüzde 2,3 gerilediğini açıklamıştı.

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