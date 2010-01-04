Burgaz'ın devrine ret

T24-

Rekabet Kurumu Başkanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa sunulan Burgaz Alkollü İçkiler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün (Burgaz), Mey İçki Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Mey İçki) tarafından devralınmasına izin verilmemesine ilişkin olarak açıklama yaptı.Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, TMSF tarafından satışa sunulan Burgaz Rakı'nın, Mey İçki tarafından devralınması işlemine, Rekabet Kurulu'nun 18 Kasım 2009 tarihli kararı ile izin vermediği hatırlatıldı.Konuya ilişkin ayrıntıların gerekçeli kararda yer alacağının belirtildiği açıklamada, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ana amacının toplumsal refahı artırmak olduğu, birleşme veya devralmalarla ilgili madde çerçevesinde yasaklanan işlemlere, hakim durum yaratılacağı veya var olan bir hakim durumu güçlendireceği ve dolayısıyla toplumsal refah kaybına yol açacağı gerekçesiyle izin verilmediği kaydedildi.Kurul tarafından yapılan incelemede, öncelikle devralmaya konu işlemin taraflarının piyasadaki konumlarının değerlendirildiği, Mey İçki'nin rakı pazarında hakim durumda bulunduğunun, Burgaz'ın ise pazarda rekabetçi pazar davranışlarıyla bilinen ve ikinci büyük konumda olan, literatürde de aykırı (maverick) firma olarak ifade edilen bir teşebbüs olduğunun tespit edildiği, hakim durumda olan bir teşebbüsün bu niteliğe sahip olan rakibini devralmak ve pazar payını yüzde 85-90 seviyelerine çıkarmak suretiyle hakim durumunu güçlendirerek rekabeti önemli ölçüde kısıtlayacağı sonucuna ulaşıldığı ifade edildi.Devralmaya taraf teşebbüslerin, giriş engelleri olan ve yeterince potansiyel rekabetin bulunmadığı bir pazarda faaliyet gösteriyor olduklarının tespitinin, kararın alınmasında önemli bir unsur olarak göz önünde bulundurulduğu, söz konusu rekabet eksikliğinin, potansiyel rekabet olmayan bir pazarda kısa vadede giderilemeyeceği kanaatine varıldığı belirtildi.Açıklamada, ''batan firma savunması''nın da çok yönlü ve ayrıntılı bir inceleme sonucunda bu işlem kapsamında kabul edilemez olduğuna karar verildiği kaydedildi. Rekabet hukukunda, pazardan her çıkan teşebbüsün hakim durumdaki teşebbüs tarafından devralınmasının, batan firma savunmasından yararlanılması için yeterli olmadığı ilave bazı ölçütlerin de varlığının gerektiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:''Nitekim işleme izin verilmesi halinde Mey İçki, Burgaz;ın pazar payını blok olarak devralacak iken, aksi durumda Burgaz'ın kaybedeceği pazar payı, pazardaki diğer teşebbüslerce paylaşılacak ve daha rekabetçi pazar yapısı sonucunda tüketiciler ilgili ürünlere, daha ucuz fiyat ödeyerek ulaşabilecektir. Bu çerçevede, istisnai hallerde benimsenebilecek olan bu savunmanın mevcut koşullar altında kabul edilerek işleme izin verilmesinin, kamu menfaatine hizmet etmeyeceği ve rekabet hukukunun amaçlarıyla bağdaşmayacağı değerlendirilmiştir.Bu hususların yanı sıra konu, Kurul gündeminde iken Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK) tarafından verilen lisans iptali kararı dolayısıyla oluşan güncel gelişme karşısında yapılan ek inceleme de göz önünde bulundurulmuş ve karar oy birliği ile alınmıştır.''Piyasalarda rekabetin tesisi ve korunmasının Rekabet Kanunu'nun uygulanmasındaki temel amaç olduğu vurgulanan açıklamada, Burgaz'ın Mey İçki tarafından devralınmasına, rakı pazarında mevcut hakim durumun güçlendirileceği ve rakı hariç diğer yüksek alkollü içkiler pazarında ise hakim durum yaratılarak rekabetin önemli ölçüde azaltılacağı gerekçesi ve kanunun ilgili maddesinin yasaklayıcı hükmü uyarınca izin verilmediği belirtildi.