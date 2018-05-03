Burdur'un 'Şoför Nebahat'i, Sebahat abla

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - TÜRK sinemasının klasikleri arasında yer alan \'Şoför Nebahat\' filminin senaryosunun bir benzeri Burdur\'da 1 çocuk, 3 torun sahibi Sebahat Sezer\'in (50) başına geldi. Filmde sanatçı Fatma Girik, geçim sıkıntısı çeken ailesine yardımcı olabilmek için vefat eden babasının çalıştığı dolmuş ile taşımacılık yaparken, Burdurlu Sebahat Sezer de eşi Cafer Sezer\'in 7 yıl önce karıştığı adli bir olay nedeniyle cezaevine girmesinden sonra taksi şoförlüğüne başladı. Sebahat Sezer, \"İşimi seviyorum. Müşteriler benden, ben müşterilerimden memnunum\" dedi.

Burdur\'da oturan Sebahat Sezer, eşi Cafer Sezer\'in 2011 yılında karıştığı adli bir olay nedeniyle cezaevine girmesinden sonra taksi şoförlüğüne başladı. Burdur Devlet Hastanesi yanındaki Sağlık Taksi Durağı\'nda 12 erkek meslektaşıyla birlikte eşine ait takside direksiyon sallayan Sebahat Sezer, Burdur\'un ilk ve tek kadın taksi şoförü oldu.

\'İŞİMİ SEVİYORUM\'

2016 yılında Burdur Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından \'Yılın Şoförü\' ödülüne layık görülen Sebahat Sezer, \"7 yıldır taksi şoförlüğü yapıyorum. İşimi seviyorum. Müşteriler benden, ben müşterilerimden memnunum\" dedi.

Müşterilerinin kendisine \'Trafikte ilk defa kadın taksici gördük\' ve \'İlk defa kadın şoförün kullandığı taksiye binmek nasip oldu\' şeklinde tepkiler verip, \'İşin zor mu\' diye soru yönelttiklerini anlatan Sezer, \"Eşimin başına talihsiz bir olay geldi. Eşimin mesleğini yürütmek için ben de işin başına geçtim. Şoförlükte eşimi geçtim. Eşim emekli oldu. Gün boyu ben çalışıyorum. Şehir içi, şehir dışı fark etmiyor. Her yere gidiyorum\" diye konuştu.

\'ARKADAŞLARIM BANA DESTEK OLUYOR\'

Sürücü belgesini 2008 yılında aldığını, taksiciliğe başladığı 2011\'den bu yana ise hiç trafik cezası yemediğini kaydeden Sebahat Sezer, şöyle dedi:

\"Trafikte gören kadın şoförler \'Abla biz de taksici olalım mı\' diyor. Tavsiye ediyorum ama hiç gelen olmadı. 1 çocuk, 3 torun sahibiyim. Duraktaki arkadaşlarım bana destek oluyor. Benim gidemediğim yerlere \'Abla sen kal\' deyip, benim arabamla gittiler. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İşimi seviyorum.\"

Sebahat Sezer\'le aynı durakta çalışan Ersin Taş da \"Durağımızda kadın şoför olmasından memnunuz. Bazı müşteriler kadın şoför istiyor\" dedi.



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