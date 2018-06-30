Burdur'da YKS heyecanı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı. Kentte 5 bin 705 öğrenci sınava katılırken, geç kalan bazı öğrenciler koşarak yetişmeye çalıştı. Öğrencilerin sınavda ter döktüğü sırada aileleri ise dua ederek bekledi.

Üniversiteye girişte bu yıl ilk kez uygulanan YKS\'nın ilk oturumuna Burdur\'da 18 binada 5 bin 705 öğrenci katıldı. Saat 09.15\'ten itibaren sınav salonuna alınmaya başlayan öğrenciler görevliler tarafından yönlendirildi. Saat 10.00\'a birkaç dakika kala kapıdaki görevliler öğrencileri acele etmeleri konusunda uyardı. Bazı öğrenciler koşarak son anda sınava salonuna girebildi. Öğrenciler içeride ter dökerken aileleri de dışarıda Kur\'an okuyarak destek olmaya çalıştı.

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