T24 LogoT24 Logo
Gündem

Burdur'da YKS heyecanı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı

30 Haziran 2018 16:08

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı. Kentte 5 bin 705 öğrenci sınava katılırken, geç kalan bazı öğrenciler koşarak yetişmeye çalıştı. Öğrencilerin sınavda ter döktüğü sırada aileleri ise dua ederek bekledi.
Üniversiteye girişte bu yıl ilk kez uygulanan YKS\'nın ilk oturumuna Burdur\'da 18 binada 5 bin 705 öğrenci katıldı. Saat 09.15\'ten itibaren sınav salonuna alınmaya başlayan öğrenciler görevliler tarafından yönlendirildi. Saat 10.00\'a birkaç dakika kala kapıdaki görevliler öğrencileri acele etmeleri konusunda uyardı. Bazı öğrenciler koşarak son anda sınava salonuna girebildi. Öğrenciler içeride ter dökerken aileleri de dışarıda Kur\'an okuyarak destek olmaya çalıştı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut MADANBURDUR DHABURDUR Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKSKentteYKSBurdurSaatBazıKurFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24