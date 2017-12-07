Burdur'da 'Kudüs' protestosu

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da ABD Başkanı Donald Trump\'un Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklaması protesto edildi.

Memur- Sen\'e bağlı sendika üyeleri ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'e yönelik açıklamasını protesto için Cumhuriyet Meydanı\'nda toplandı. Türk bayrakları taşıyan grup adına Memur- Sen Şube Başkanı Murat Bulut, basına açıklama yaptı.

ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma ve Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs\'e taşınmasına yönelik kararını kabul etmediklerini belirten Bulut, \"İsrail\'i o kadar çok seviyorsanız ABD\'de bir eyalet verin. ABD\'nin bu hamlesi, insanlık için manevi ve tarihi kıymete sahip, bu yönüyle de dünyanın barış adası olmuş Kudüs\'ü savaş gerekçesine dönüştürmek amacı taşımaktadır. ABD- İsrail ortak yapımı bu kirli strateji, şiddet ve krizlerle kavrulan bütün insanlık için engellenmezse daha da büyük sorunların kapısını aralayacaktır. Tam da bu yüzden dünyanın bütün iyi insanları barışı geliştirme ve barış adası Kudüs\'ü koruma noktasında çağrımızın muhatabıdır. Kudüs, son peygamberin risaleti sırasında ilk kıble olarak seçilmesiyle de bizim için var oluşumuzun ve medeniyet kodlarımızın ifadesidir\" dedi.

Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

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