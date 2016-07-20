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15 Temmuz Darbe Girişimi

Burdur’da Gülen cemaati yurtları mühürlendi

Aktif Eğitimciler Birliği Sendikası (AKTİF-SEN) İl Temsilcisi Orhan Çiğdem de açığa alındı

20 Temmuz 2016 22:20

Burdur’da 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fethullah Gülen cemaatine yakınlığı olduğu belirlenen 11 öğrenci yurdu, pansiyonu ve apartı kapatıldı.

Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda ilde faaliyet gösteren ve Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen 5'i il merkezinde, 6'sı ilçelerde olmak üzere toplam 11 yurt, pansiyon ve apart kapatılarak görevlilerce mühürlendi.

Bu arada, il genelinde Gülen cemaatine  bilinen 150'nin üzerinde öğretmen ile Burdur Eğitim Gönüllüleri Derneği yöneticileri ve üyeleri hakkında da idari ve adli soruşturma yapılacağı, söz konusu şahısların görevden uzaklaştırılacağı öğrenildi. Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen Aktif Eğitimciler Birliği Sendikası (AKTİF-SEN) İl Temsilcisi Orhan Çiğdem de açığa alınan isimler arasında yer alıyor.

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