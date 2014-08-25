Burdur'da 4,8'le sallandı, 7 artçı oldu, halk panikte!

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, merkez üssünü Burdur’un Ağlasun ilçesi olan ve büyüklüğünü 4,8 olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından yarım saat içerisinde 7 artçı deprem meydana geldi. Bazı kerpiç evlerde hasar meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Burdur’da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem ile ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu. AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, “24 Ağustos 2014 Pazar günü, saat 22.43’te Burdur, Ağlasun’da AFAD-TDVM’den (Türkiye Deprem Veri Merkezi) alınan verilere göre Mw=4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7.6 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkezine en yakın yerleşim yeri 1.41 kilometre uzaklıkla Ağlasun’a bağlı Yumrutaş Köyü’dür.

Deprem Burdur merkez ve ilçeleri ile çevre il ve ilçelerde hissedilmiştir. AFAD Burdur İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve 112 Burdur Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ile koordinasyon halinde konuyla ilgili bir ihbar olup olmadığı incelenmektedir. AFAD Deprem Dairesi, 715 deprem gözlem istasyonuyla depremleri çözümlemektedir. Bölgedeki deprem aktivitesi Başbakanlık AFAD tarafından 7/24 izlenmektedir” denildi.

Can kaybı yok, bayılanlar var

Burdur’da merkez üssü Ağlasun İlçesi olan 4,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre bazı kerpiç evler hasar gördü, bazı vatandaşlar baygınlık geçirdi. Ağlasun Devlet Hastanesi’ne yaşanan korku nedeniyle kriz geçiren 5 kişinin getirildiği kaydedildi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre merkez üssü Burdur Ağlasun İlçesi’nde saat 22.43’te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Burdur, Antalya ve Isparta’da da hissedilen depremin yerin 7,6 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi. Deprem merkez üssü olan Ağlasun ilçesinde şiddetli hissedildi. Bazı kerpiç evlerde hasar meydana geldi.

Deprem nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Bazı vatandaşlar sarsıntı nedeniyle kriz geçirdi. Ağlasun Devlet Hastanesi’ne baygınlık geçiren 5 kişinin götürülerek tedaviye alındığı kaydedildi.

Burdur Valisi Hasan Kürklü yaptığı açıklamada, depremde can ve mal kaybı olmadığını belirterek, “Panikleyen vatandaşlar hastaneye müracaat etti. Sıkıntılı bir durum yok. Yardım ekipleri ve diğer birimler görev başında. Bölgede durum incelemesi yapıyorlar” dedi.

7 artçı sarsıntı kaydedildi

Burdur’da merkez üssü Ağlasun olan 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından yarım saat içerisinde 7 artçı deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre 22.43’teki depremin ardından Büyüklüğü 2,2 ile 3.1 olan 7 artçı deprem daha meydana geldi.

Burdur Belediye Başkanı: Pek çok evde hasar var

Burdur Belediye Başkanı CHP’li Ali Orkun Ercengiz, 4,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Ağlasun İlçesi’nde incelemelerde bulundu. Ağlasun Belediye Başkanı MHP’li Aydın Kaplan ile birlikte Bağlar Mahallesi’nde hasar gören kerpiç evleri inceleyen ve vatandaşlardan bilgi alan Başkan Ercengiz, “Ağlasun’da büyük bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar 7 artçı sarsıntı kaydedildi. Pek çok evde hasar var. Ağlasun Devlet Hastanesi’nde deprem anında kriz geçiren 7 kişi tedaviye alındı. Köylerle irtibat kurmaya çalışıyoruz” dedi.

Depremin merkez üssünün Ağlasun olduğunu öğrendiği anda ilçeye hareket ettiğini kaydeden Başkan Ercengiz, “Çok şükür can kaybı yok. Sadece maddi hasar var. Büyük geçmiş olsun. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın” diye konuştu.

Isparta’da kriz merkezi oluşturuldu

Depremin hissedildiği Isparta’da ise Vali Yardımcısı İsmail Akman başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezi’nde kriz merkezi oluşturuldu. Deprem nedeniyle herhangi bir hasarın oluşmadığı Isparta’da bir kişi yaşadığı korku nedeniyle hastanede tedaviye alındı. Isparta’da pek çok vatandaş da evlerini terk ederek park ve boş alanlarda bekliyor.

Yol trafiğe kapandı

Diğer yandan deprem nedeniyle tepelerden kopan kayaların yola yuvarlanması nedeniyle Isparta-Antalya karayolu Kazak Tüneli mevkisinde ulaşıma kapandı. Bölgede önlem alan trafik ekipleri yol güvenliğini sağlayarak araçları alternatif yollara yönlendirdi. Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.