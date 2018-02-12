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Burdur'da 4 ev yandı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR kent merkezinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi

12 Şubat 2018 14:21

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR kent merkezinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.
Necatibey Mahallesi Necatibey Caddesi\'nde İsmail Karakaya\'ya ait evde saat 07.30 sıralarında bilinmeyen nedenle başlayan yangın yan taraftaki evlere de sıçradı. Yangının büyümesinin ardından olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, 4 ev kullanılamaz hale geldi.
Evleri yanan vatandaşlar ekiplerin müdahalesini gözyaşları içinde çaresizlikle izledi. Bazıları itfaiye ekiplerine tepki gösterdi. Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül de olay yerine gelerek bilgi aldı.

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