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Burdur merkezli FETÖ operasyonunda 6 gözaltı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR merkezli 6 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, 6 şüpheli gözaltına alındı

10 Ekim 2018 15:44

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR merkezli 6 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY\'nin askeriyedeki mahrem yapılanmasına yönelik ardışık telefon aramalarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; Antalya, Ankara, Konya, Bursa, Van ve İstanbul\'da yapılan operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adli işlemleri için Burdur Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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