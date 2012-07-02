'Burdur Gölü'nün yok olma sürecini görmek büyük acı'

Son 35 yılda üçte biri kuruyan Burdur Gölü’ne dikkat çekmek isteyen Tarkan, yapılan çalışmaları yerinde incelemek için Burdur!'a gitti.

Doğa Derneği Başkanı Güven Eken ’in de eşlik ettiği ünlü sanatçı, gezi sırasında ‘Göl Yoksa Burdur Yok’ yazılı tişörtüyle dikkat çekerken, “Bu muhteşem güzelliğin yok olma sürecinde olduğunu bilmek büyük üzüntü ve acı veriyor” dedi. Göldeki çekilmenin ekolojik hayatı olumsuz etkilediğini söyleyen ve su seviyesinde azalma olduğunu ifade eden Tarkan, gölün yok olmaması için yürütülen çalışmalara destek istedi.

Yetkililerden Burdur Gölü’nün kurumaması için birlikte mücadele sözü alan sanatçı, Burdur Gölü’nün hızla kurumasının sadece göl ve çevresinde yaşayan canlılar için değil, Burdur halkı için de hayati bir sorun olduğunu ifade ediyor. Konuyla ilgili konuşan Güven Eken ise Burdur Gölü’nün bugüne kadar üçte birinin kuruduğunu belirtirken, önlem alınmadığı takdirde 2040 yılına kadar Burdur Gölü’nün yok olacağına işaret ediyor.