Burdur Gölü kuruyor!



T24 - Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Hatay Şubesi Başkanı Abdullah Öğünç, Burdur Gölü’nün kuruması halinde tıpkı Amik Gölü yok olduğunda Hatay’da olduğu gibi, Burdur’da da hayatın eskisi gibi olmayacağını vurguladı.







Amik Gölü kuruduktan sonra yaşananlardan yola çıkan Öğünç, şunları söyledi:



“Tıpkı Amik Gölü kuruduğunda Hatay’da olduğu gibi, Burdur Gölü kurursa Burdur’da da iklim değişecek; tarım, meyvecilik, hayvancılık ciddi zararlar görecek ve bu verim kayıpları bölgede yaşayan insanların göç etmesi sonucunu doğuracak. Hayat Burdur’da tamamen değişecek. Yok olduktan sonra ne göl, ne gölde yaşayan canlılar, ne de Burdur’un canlılığı ve neşesi bir daha eskisi gibi olmayacak”.



Öğünç bugünlerde Amik Gölü’nün bir kalıntısı olan Kırıkhan gölbaşı gölünde, gölü yeniden canlandırmak için tüm kurumların canla başla projeler geliştirmeye çalıştığını anlatarak, “Ancak tüm bunlar çok zaman ve emek alacak. Doğal yapı bir kez bozulduğunda süreci geriye çevirmeniz neredeyse imkansız.

Ancak ne mutlu ki, Burdurluların halen bu kötü gidişe dur deme şansları var. İş işten geçmiş değil. Doğa Derneği’nin Burdur Gölü’nün kurumaması için yürüttüğü çalışmalar etrafında bir araya gelerek bu işin üstesinden gelebilirler. Burdurlulara sesleniyorum: Biz kuruduk siz kurumayın. Bir an önce el birliği ile gölünüzü kurtarmak için harekete geçin” diye konuştu.

Son 60 yılda Türkiye'de kuruyan toplam sulak alan miktarı yaklaşık 1 milyon 400 bin hektara ulaştı. Bu alan, Marmara Denizi'nden daha büyük bir yüz ölçümüne karşılık geliyor. Binlerce hektar sulak alanımız da kuruma tehlikesiyle karşı karşıya.

Doğa Derneği, Burdur Gölü’nün yok oluşunun önlenmesi ve havzada akılcı su kullanımının yaygınlaşması için 2007’den bu yana “Burdur Gölü’nü Kurtarma Projesi”ni yürütüyor. Dernek, Burdurlu sivil toplum kuruluşlarından oluşan Burdur Gölü’nü Kurtarma Ekibi ile birlikte, Burdur Gölü Yönetim Planı’nın bir an önce havza ölçeğinde genişletilmesi için mücadele ediyor.