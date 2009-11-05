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Magazin

Burcu'yu utandıran öpücük

NTV'nin güzel spikeri Burcu Esmersoy'a, sevgilisini öpmesi hatırlatılınca zor anlar yaşadı.

05 Kasım 2009 02:00

Yüksel Aytuğ’un hazırlayıp sunduğu Medyatik'in bu haftaki konukları, Türkiye'nin en güzel bayan spor spikerleriydi.

Programa, Lig TV'nin güzel spikeri Minecan Beyazadam, Habertürk'ün çiçeği burnunda spor müdürü Simge Fıstıkoğlu, CNN Türk'ten Tuğba Dural ve spor gündemi dışında, magazin dünyasının da yakından takip ettiği NTV'nin popüler spor spikerlerinden Burcu Esmersoy konuk oldu.

Sunucu Aytuğ'un Burcu Esmersoy'a özel hayatıyla ilgili sorduğu soru, ünlü spikeri utandırdı. Aytuğ, Esmersoy'a adının magazin olaylarıyla anılmasının mesleği açısından bir hadikap olarak görüp görmediğini sordu ve geçtiğimiz yaz Çeşme'de sevgilisiyle kumsalda öpüşmesinin basın tarafından görüntülendiğini hatırlattı.

Utancını gizleyemeyen Esmersoy, 'ben heralde bir noktada hata yaptım diye düşünüyorum. Ama hangi noktada hata yaptığımı çok da fazla bilmiyorum' karşılığını verdi.

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