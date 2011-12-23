Burcuoğlu: Fransızlar kendi içinde hesaplaşıyor

T24 -



İstişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye çağrılan Büyükelçi Burcuoğlu, THY'ye ait tarifeli uçakla saat 12.30'da İstanbul'a geldi.





Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Burcuoğlu, aldığı talimat üzerine ilk uçakla Paris'ten ayrıldığını, buradan da Ankara'ya gideceğini söyledi.







Tasarının yasalaşmadığını ve senatoya ne zaman gideceğinin belli olmadığını ifade eden Burcuoğlu, şöyle konuştu:





''Bunu hükümet, acil bir gündem maddesi olarak getirmedi. Meclisten de öyle geçirmedi. Senatoya da öyle göndermeyecektir. Acil gündem maddesi olmayınca 10 Ocak-22 şubat tarihleri arasında mutlaka gündeme yazdırılır gibi yüzde 100'lük bir durum yok. Ayrıca sosyalistlerin senatoda çoğunluğu ele geçirmelerini takiben onların da kendilerine göre başka bir tasarısı var. Orada Ermeni soykırımı lafı falan da geçiyor. Dolayısıyla iki parti arasındaki çekişme var. Benim endişem, o iki parti arasında bir açık arttırma olursa 'Her kim daha bu işi güzel seviyor falan' öyle bir risk olabilir. İç politika nedeniyle. Senatoda da dostlarımız var. ''







Mecliste 577 milletvekili olmasına rağmen tasarının 40-50 milletvekili ile görüşüldüğünü hatırlatan Burcuoğlu, şöyle devam etti.





''Madem böyle daha iddialı bir şeyse iktidar da muhalefet de daha kalabalık sayıda milletvekili ile katılabilirdi. Benim gördüğüm bir şaşkınlık var. Mahcubiyet var. Bir 'Bu nereden çıktı?' iki 'Biz bu kadar Türkiye'den tepki beklemiyorduk'. Şimdi Fransızlar kendi içlerinde hesaplaşıyor. İşin enteresan tarafı, hükümetten kaynaklanmasına rağmen bizim lehimize en şiddetli muhalefeti, reaksiyonları hükümet mensubu milletvekilleri gösterdi. Senatoda geçen 4 Mayıs'ta bir başka macera yaşadık. Orada gayet kuvvetli bir oy çoğunluğu ile buna benzer bir şey reddedilmişti. Biz ümidimizi koruyoruz. Çalışmalar devam edecek. Başbakanımız birinci aşama olarak açıkladı önlemleri. O önlemler içinde benim buraya gelmem de vardı. Bundan sonra 22 Şubat'a kadar olan seyir gayet yakından izlenecek.''





