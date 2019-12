Burcunuza uygun parfüm hangisi biliyor musunuz?

Kokular arasından kendinize uygun olanı bir türlü bulamıyorsanız ve beğendiğiniz parfümler üzerinizde şişedeki gibi kokmuyorsa burcunuzdan yardım alabilirsiniz.



Karakterinizin büyük bölümünü yıldızlar ve burçlar etkiler. Karakterinize uygun olan parfümleri öğrenmek ister misiniz?



Su Grubu: Yengeç, Balık, Akrep



Sofistike ve zarif su kadınının müthiş bir estetik gözü vardır. Çalışma masasındaki kalemlikten evindeki saksıya, saçına taktığı taraktan kullandığı parfüme kadar, yaşamındaki tüm ayrıntılar onun ince zevkini yansıtır.





Giyim onun için gerçek bir tutkudur ve modayı takip etmek bir yana, çizgisini kendi yaratır. Daima bakımlı olan Su kadını, şehrin en iyi güzellik merkezlerinin sürekli müşterisidir. Daima bakımlı görünmeyi tercih eden Su kadını, kendini en kötü hissettiği zamanlarda bile rujunu tazelemeyi ihmal etmez.



O, elegan mekanlarda, elegan dostlarıyla uzun saatler süren sohbetlere katılmaktan hoşlanır. Tam bir kalite aşığı olan Su kadını, kalabalık bir ortamda zarafeti ve kokusuyla dikkat çeker. Kendisindeki zarafeti tamamlayan fresh ve sabunumsu kokular, onun dünyasındaki şıklığın tamamlayıcısıdır.







Hava Grubu: Kova, İkizler, Terazi



Modern, çağdaş, meraklı ve inatçı... Sıkı bir araştırmacı olan Hava kadını, sınırsız bir keşif duygusuyla doludur. Kendinden emin, enerjik ve girgin yapısıyla aradığı cevapları bulmadan peşini bırakmaz.



Kariyeri, Hava kadınının yaşam tarzı ve vitrinidir. İşte bu yüzden, tene değer değmez patlama hissi yaratan, enerjisine ve hayal gücüne ayak uydurabilecek kokuları tercih eder. O, kullandığı kokunun yaşam tarzını ve güçlü kişiliğini yansıtmasını ister.



Az ve öz olanı seven Hava kadını, geçmişi çok düşünür ancak ona bağlı değildir. Açık ve dobra yapısıyla, en abartılı detayları dahi müthiş bir yalınlıkla sunabilir. Seçici Hava kadını, notaları yalın ve perde perde yayılan kokuları seçmelidir.



Ateş Grubu: Koç, Aslan, Yay



Tutkulu ve seksi Ateş kadını, dikkat çekmeyi, maksimalist detayları ve komplimanları sever. Girdiği her ortamda bir anda tüm bakışları yakıcı etkisi altına almayı başarır. Cinsel çekiciliği ve cazibesi Ateş kadınına tanınan en büyük ayrıcalıktır.



Flört etmeyi seven ateş kadını için, yer ve zaman önemli değildir. Ofiste, tatilde, yemekte hatta uçan balonun içinde...



Genzi yakan baharat kokuları onun dişiliğim yansıtır. O, cana yakın, feminen ve bonkördür. Parfümü de onun gibi kendine yavaş yavaş çeken, sonunda bir tutkuya dönüşen notalara sahip olmalıdır. Ateş kadını, sürekli arzulanır ve kendisi de bunun farkındadır. Tenine yayılan parfüm de tıpkı onun gibi gösterişli ve frapandır.





Toprak Grubu: Boğa, Başak, Oğlak



Görüntüsüne oldukça önem veren Toprak grubu kadınları şık, zarif ve yalın bir zevke sahiptirler. Onlar için göze hitap etmek ve insanların nazarında iyi bir izlenim bırakmak çok önemlidir.



Bir toprak burcunun hoşlanmayacağı şeylerden biri de çevrenin ona yadırgayarak bakmasıdır. Bu sebeple çok abartılı ve şatafatlı giysiler, makyaj ve hatta saç kesimi Toprak grubu kadınları için hiç uygun değildir.



Toprak grubu kadınları doğanın yumuşaklığını ve sadeliğini içinde barındıran çiçek kokuları tercih edilebilir.