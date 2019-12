Burcunuz bugün ne söylüyor?

Pelin Hattatoğlu'ndan günlük burç yorumu tahmini



14 Aralık Pazartesi



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Haftaya asi duygularla veya bastırdığınız duyguların yüzeye yaklaşması ile başlayabilirsiniz. Bugün ayrıca bencil istekleriniz ve kendi isteklerinize düşkünlüğünüz de göze çarpabilir. Alışverişlerde veya arkadaşlar aracılığı ile fazla para harcama tehlikesinin olduğu bu günde düşünerek hareket etmekte fayda. Haftanın geri kalanını daha pozitif ve gelecekten umutlu geçirme ihtimali yüksek.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Fevri hareketlerden kendinizi korumalısınız. Çok azimli ve ısrarcı insanların yerine iyi niyetli insanlarla vakit geçirmekte fayda var. Ev ve iş hayatını içeren bütün çabalara bugünden sonra yeşil ışık yanabilir.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Sosyal barometreniz bu hafta yüksek enerjiyi gösteriyor, davetler, planlar haftabaşından itibaren yoğunlaşabilir. Bazı bencil kişilikler sinirinizi bozabilir. Ancak genel olarak uyumlu etkililerle dolu bir haftaya giriyor olmalısınız.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Haftaya yapıcı enerjilerle bütün sorumluluklarınızın üstesinden gelecek bir enerji ile başlayabilirsiniz. Bazı çalışma arkadaşlarınız, yanınızda çalışanlar veya günlük rutinlerinizde karşılaştığınız kişiler sorun çıkarsa da sizin bunların üstesinden gelecek kapasiteniz var.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Haftaya gereksiz bir endişe ve koşturma ile başlayabilirsiniz ancak bunun yanında espri, yüksek enerji, hoş sohbette yanınızda durumu kurtarmak için hazır olacak. Endişeli başlayan günü sakin bitirmek için gerekli bütün donanıma sahip olmalısınız. Kendinize güveniniz de tam olmalı.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Uzun dönemli ilişkinizin veya ortağınızın endişeli fikirleri sizi de endişelendirebilir. Ancak bu konuda kontrolü size le almalısınız. Bugün aynı zamanda yaptığınız iş yüzünden takdir edilebilirsiniz. Bazı bitişler sayesinde yep yeni bir geleceğe doğru hazırlıyor veya uzun zamandır istediğiniz özgürlüğü elinize alıyor olabilirsiniz.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bu hafta eğlence, macera ve mutluluk dolu bir hafta. Her ne kadar bu mutluluğa gölge düşürecek beklenmedik olayların olma ihtimali olsa da sorunları çözme kapasiteniz yüksek. Sadece kaba insanlardan uzak durmaya çalışın, onlara karşılık vermeyin ve eğlenmek için bahane arayın.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Başta moral bozucu görünen bir haberi veya istenmeyen bir sürprizi kendiniz için avantajlı bir konuma getirebilirsiniz. Bu durum özellikle alışverişleriniz veya maddi konuları ilgilendiren konular için geçerlidir. Bir dezavantajı fırsata çevirmek için bütün antenlerinizi açık tutmalısınız. Kendinize olan güveni yenilemek içinde olaylara felsefi bir yaklaşım gerekebilir.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bu hafta gidişattan sıkılıp macera, heyecan ve genişleme için her türlü fırsattan yararlanmak isteyebilirsiniz veya rutininizi bazı beklenmedik gelişmeler bozabilir. Bazı çözümlerin bir telefona baktığını unutmamalısınız, diğerlerinden destek veya yardım istemekten çekinmeyin.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Rutinden bir ara almak istiyorsanız bugünlük kendinize izin vermelisiniz. İstediklerinizi yaptığınız birgün size ekstra enerji de verecektir. İç güdülerinizin kuvvetleniyor olması içten gelen seslerinizi daha çok dinlemenize neden olabilir. Pratik konularda iyi seçimler yapabilirsiniz. Ancak içinizdeki biriken kızgınları dışa yansıtma tehlikesine karşı dikkali olmalısınız.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bazı konular planladığınız gibi gitmese bile her olayda bir hayır bulabilirsiniz. Bugünler yaratıcılığınızın veya gizli kalmış yeteneklerinizin ortaya çıkmasına neden olacak olaylarla da karşılaşabilirsiniz. Bir kişi bugün sizi kızdırırsa şaşırmayın ancak karşı taraftan çok fazla bir şey beklememelisiniz.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Bir konu prestijinizi oldukça arttıracak kuvvette. Ancak sizin de kabuğunuzdan çıkıp etrafa yeteneklerinizi göstermeniz gerekiyor. İçgüdülerinizin kuvvetini kariyer ve imaj alanında kullanabilirsiniz. Hayal dünyanızı bugünlerde kısıtlamamalısınız.