Burcu Gönder ve Bülent Emrah Parlak'tan boşanma açıklaması: Mücevher ve şiddet konuları tamamen asılsız

“Çok Güzel Hareketler Bunlar” programıyla üne kavuşan Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, boşanma süreçlerindeki iddialara ilişkin açıklama yaparak, "Haberlerde çıkan mücevher ve şiddet içerikli konular tamamen asılsızdır. Bu iletişim kazasından kaynaklanan habere konu olan dilekçe, zaten hızlıca geri çekilmiştir" dedi.

İddialara göre Gönder eşinin agresif tutumu ve öfke problemi nedeniyle boşanma davası açmaktan endişe ettiğini öne sürerek mahkemeden tedbir talep etmişti. Gönder, daha sonra eşiyle anlaşmalı boşanma konusunda sulh olduklarını belirterek tedbir kararının kaldırılması için yeniden mahkemeye başvurmuştu. Parlak'ın Gönder’in tektaş yüzüğünü sattırıp onun parasını aldığı iddia edilmişti.

"Haberlerde çıkan mücevher ve şiddet içerikli konular tamamen asılsızdır"

Göner'in avukatı Beybin Somuk söz konusu dilekçenin hızlıca geri çekildiğini belirtti. Gönder, ‘’2015 yılında hayatımı birleştirdiğim Bülent Emrah Parlak ile, karşılıklı sevgi ve saygı anlayışı çerçevesinde yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. İkimizin de canımız kadar sevdiğimiz kızımız Lisa Parlak’ın incinmemesi adına, bu süreci kendi içimizde sürdürme kararını çift olarak almıştık. Bu süreçte yaşananların farklı şekilde basına yansıması beni çok üzmüştür. Haberlerde çıkan mücevher ve şiddet içerikli konular tamamen asılsızdır. Bülent Emrah Parlak ile hayatımız boyunca dost kalacağımızı bilmenizi isterim. Bülent her zor anımda olduğu gibi bugün, bu zor anımda da yanımda. Birlikte atlatıyoruz bu süreci" açıklamasını yaptı.

"Evlilik birliğini anlaşmalı olarak sonlandırma kararı almıştır"

Parlak'ın avukatı Bahar Varol konuya ilişkin, "Müvekkilim Bülent Emrah Parlak hakkında 20.07.2020 tarihinde çıkan haberleri üzüntüyle karşılamıştır. Taraflar uzun yıllara dayalı dostluklarına ;anne baba oluşlarına uygun şekilde ve medeni bir biçimde evlilik birliğini anlaşmalı olarak sonlandırma kararı almıştır. Müvekkilimin; çocuğunun annesi Burcu Gönder’ in ve kızları Lisa’nın hayatında her zaman öncelikli olduğunu dolaysıyla bir kız babası olarak önemle özen ve hassasiyet beklediği ricasını siz kıymetli basın mensuplarına iletmek isterim. Müvekkilim Bülent Emrah Parlak, bugün dahi kızının annesi Burcu Gönder ile beraberdir . Taraflar bu üzücü haber karşısında yaşadıkları sıkıntıyı da yaşadıkları her zorluk gibi yine birlikte atlatmaktadırlar. Söz konusu dava ile ilgili gizlilik ve yayın yasağı başvuruları da olduğunu hatırlatarak tüm kamuoyundan bu hassas dönemde saygı göstermelerini rica ediyor, tarafların başka iddialarla yıpratılması halinde yasal yollara başvurma zorunluluğumuz olduğunu hiç gerek kalmayacağını umarak bildiririm" açıklamasını yaptı.

"İkimiz de dostane ilişkiler çerçevesinde evliliğimizi sonlandırma kararı aldık"

Gönder ve Parlak tarafından ortak yapılan basın açıklaması ise şöyle:

"Bugün yazılı basın ve sosyal medyada tarafımızla ilgili çıkan haberler bizleri son derece üzmüştür. İkimiz de dostane ilişkiler çerçevesinde, karşılıklı fikir birliğiyle evliliğimizi sonlandırma karar aldık. İkimizin de canımız kadar sevdiğimiz kızımız Lisa Parlak’ın incinmemesi adına, bu süreci kendi içimizde sürdürme kararı aldık. Ayrıca haberlerde çıkan mücevher ve şiddet içerikli konular tamamen asılsızdır. Bu iletişim kazasından kaynaklanan habere konu olan dilekçe, zaten tarafımızdan hızlıca geri çekilmiştir. Konuyla ilgili hassasiyetimizi göz önünde tutmanızı ve desteğinizi rica edeceğiz."