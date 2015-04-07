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Burcu Esmersoy'dan evlilik teklifine yanıt: SSK'nız var mı?

Ankara’da bir alışveriş merkezinde söyleşiye katılan Burcu Esmersoy, bir hayranından evlilik teklifi aldı

07 Nisan 2015 15:33

Ünlü sunucu, Ankara'da yaptığı bir söyleşide, ''Benim hiç zamanım yok kimse benimle ilişki yaşamak istemez" deyince bir hayranından evlilik teklifi aldı. Esmersoy’un “SSK’nız var mı?” diye sorduğu genç hayranı “Evimi de sizin üzerinize yaparım” yanıtını alınca da gülme krizine girdi.

 Esmersoy ‘Geçmişte rüya gibi bir düğün yaşadınız’la başlayan soruya, "Dışı seni içi beni yakar" yanıtını verdi.

'Dışı seni içi beni yakar'

 

Güzel sunucu, ‘Çok başarılısınız’ denilince ise "Bir de nişanlılıklarımı evlilikle sonuçlandırsam çok daha iyi olurdu" cevabıyla içini döktü. 'Kocanıza aşık mıydınız?' sorusuyla donakalan sunucu, "Hayatımda 2 kere aşık oldum. Biri kocamdı dersem, eski erkek arkadaşlarım kavga ederler…" dedi. Esmersoy, ideal erkeğini ise “Bana dünyadaki tek kadın gibi baksın yeter” sözleriyle tarif etti.

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