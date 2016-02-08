Burcu Esmersoy: Evliliği kimseye tavsiye etmiyorum

Burcu Esmersoy, evlilikle ilgili olarak “Geçmişte bir evlilik yaşadım ve boşandım. Bu nedenle evliliğe korkarak yaklaşmaya başladım. Artık evliliği tavsiye etmiyorum kimseye" dedi.

Posta'da yer alan habere göre, Esmersoy, "Birlikte olduğum bütün erkek arkadaşlarım da sağ olsunlar benimle evlenmek istediler ve bunun hayaliyle yaşadılar. Bu süreç içerisinde ben onlara evliliğin iyi bir şey olmadığını anlatmaya çalıştım. Anlayan anladı canını kurtardı ve kaçtı" açıklaması yaptı. "Mesela 20 yaşındaki Burcu’yla tekrar konuşma şansım olsa da ‘Sakın aşık olma’ diye uyarırdım" diyen Esmersoy, "Erken yaşta aşık olmamak lazım. Çünkü çok üzülüyorsun” ifadesini kullandı.