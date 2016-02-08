T24 LogoT24 Logo
Magazin

Burcu Esmersoy: Evliliği kimseye tavsiye etmiyorum

"20 yaşındaki Burcu’yla tekrar konuşma şansım olsa 'Sakın aşık olma' diye uyarırdım"

08 Şubat 2016 09:56

Burcu Esmersoy, evlilikle ilgili olarak “Geçmişte bir evlilik yaşadım ve boşandım. Bu nedenle evliliğe korkarak yaklaşmaya başladım. Artık evliliği tavsiye etmiyorum kimseye" dedi.

Posta'da yer alan habere göre, Esmersoy, "Birlikte olduğum bütün erkek arkadaşlarım da sağ olsunlar benimle evlenmek istediler ve bunun hayaliyle yaşadılar. Bu süreç içerisinde ben onlara evliliğin iyi bir şey olmadığını anlatmaya çalıştım. Anlayan anladı canını kurtardı ve kaçtı" açıklaması yaptı. "Mesela 20 yaşındaki Burcu’yla tekrar konuşma şansım olsa da ‘Sakın aşık olma’ diye uyarırdım" diyen Esmersoy, "Erken yaşta aşık olmamak lazım. Çünkü çok üzülüyorsun” ifadesini kullandı.

ETİKETLER

burcu esmersoyevlilikkimseye tavsiye etmiyorumarkadaşlarımaşık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24