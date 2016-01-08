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Burcu Esmersoy: Bu arabanın içinde bir kadın dövülüyor!

Burcu Esmersoy, Twitter hesabından paylaştığı bir fotoğraftaki arabanın içinde bulunan kadına yönelik şiddeti ifşa etti

08 Ocak 2016 20:23

Sunucu Burcu Esmersoy bugün öğlen saatlerinde kişisel Twitter hesabından paylaştığı bir fotoğraftaki arabanın içindeki kadına yönelik şiddeti ifşa etti. Bir arabanın bulunduğu fotoğrafı, "Bu arabanin icindeki adam yanindaki kadini dovuyor su an!" notuyla paylaşan Esmersoy’un bu tweeti kısa süre içinde pek çok kişi tarafından paylaşıldı. Esmersoy daha sonra, "Hem de tepki gostetenlere aldirmadan! yer baltalimani isiklar!" diye bir başka tweet daha yazdı.

Esmersoy’un takipçilerinden olayı duyurmak için paylaşımda bulunanlar olsa da, bazı kullanıcılar sunucuyu polisi aramak yerine olayı Twitter’da duyurduğu için eleştirdi.

Esmersoy bu tür eleştirilere, "Bana is ogretenlere notum; zaten 155 aradim ve bildirdim, ekip yonlendirildi" diyerek cevap verdi.
Esmersoy daha sonra bazı kullanıcıların olay üstüne kendisine yönelttiği çirkin paylaşımları da retweet ederek, "Twitter bu insanlarla mı dolu?" diye sordu

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