Burcu Esmersoy: At gibi kadınları beğeniyorum

Sunucu Burcu Esmersoy, katıldığı bir televizyon programında ‘at gibi kadınları beğeniyorum’ dedi.

Oyuncu ve sunucu Burcu Esmersoy, TV 8'de yayınlanan 'Oylum Talu ile Anlatacaklarım Var' programına konuk oldu. Güzellik sırlarını anlatan Esmersoy, nasıl kadınları beğendiğini de açıkladı.

At gibi kadınları beğendiğini söyleyen Esmersoy, "Ben Çağla Şikel gibi kadın beğeniyorum yani at gibi. At gibi bacaklar dipdiri memeler ve ceylan gibi gözler Çağla'yı o yüzden çok beğeniyorum" diye konuştu.

Çağla Şikel'in güzelliğinden bahsederken dediklerine kendi de şaşıran Esmersoy, stüdyodakileri de güldürdü.