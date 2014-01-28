T24 LogoT24 Logo
Magazin

Burcu Esmersoy: At gibi kadınları beğeniyorum

Burcu Esmersoy konuk olduğu bir programda güzellik sırlarını ve beğenilerini anlattı

28 Ocak 2014 20:18

Sunucu Burcu Esmersoy, katıldığı bir televizyon programında ‘at gibi kadınları beğeniyorum’ dedi.

Oyuncu ve sunucu Burcu Esmersoy, TV 8'de yayınlanan 'Oylum Talu ile Anlatacaklarım Var' programına konuk oldu. Güzellik sırlarını anlatan Esmersoy, nasıl kadınları beğendiğini de açıkladı.

At gibi kadınları beğendiğini söyleyen Esmersoy, "Ben Çağla Şikel gibi kadın beğeniyorum yani at gibi. At gibi bacaklar dipdiri memeler ve ceylan gibi gözler Çağla'yı o yüzden çok beğeniyorum" diye konuştu.

Çağla Şikel'in güzelliğinden bahsederken dediklerine kendi de şaşıran Esmersoy, stüdyodakileri de güldürdü.

ETİKETLER

çağla şikelburcu esmersoyatbegenigüzellik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24