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Spor

Burcu Ayhan rekor kırdı

Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda kadınlar yüksek atlamada 1.92 metreyi geçen 20 yaşındaki sporcumuz Burcu Ayhan, hem finale yükseldi hem de 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı.

31 Temmuz 2010 03:00

T24- Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda kadınlar yüksek atlamada 1.92 metreyi geçen 20 yaşındaki sporcumuz Burcu Ayhan, hem finale yükseldi hem de 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı.

Burcu, büyük organizasyonlarda yüksek atlamada finale kalan ilk Türk atleti oldu. Yüksek atlamada final yarışları yarın yapılacak. Kadınlar 1500 metrede Aslı Çakır Alptekin 4.05.53’le serisinde ilk sırada yer aldı ve finalist oldu. Bu yarışta sağ üst baldırından sakatlanan ve sedye talebine karşılık alamayan Sultan Haydar ile 4.12.04’le son sırada yer alan Binnaz Uslu ise elendi. Kadınlar 1500 metre finali yarın TSİ 22.15’te koşulacak.

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