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Burcu Amerika'da dinleniyor

Burcu Kara yabancı dil ve oyunculuk eğitimi almak için Amerika’ya gitti. Ünlü oyuncu bir ay sonra Amerika'dan dönecek.

15 Mayıs 2009 03:00

Burcu Kara yabancı dil ve oyunculuk eğitimi almak için Amerika’ya gitti. Ünlü oyuncu bir ay sonra Amerika'dan dönecek.

Burcu Kara en son rol aldığı 'İpsiz Recep' dizisinin bitmesinin ardından, soluğu Amerika'da aldı. Yoğun bir tempoyla çalışan Kara hem dinlenmek hem de oyunculukta kendini geliştirmek istediğini söyledi.

Müzikalleri izliyor

Kariyerine her geçen gün artılar eklemeyi hedeflediğini anlatan Kara, "İki ay önce oyunculuk eğitimi için Amerika'ya geldim. Şu an Manhattan'da yaşıyorum. Bir taraftan yabancı dilimi geliştirmek için dil okuluna giderken diğer taraftan da New York Film Akademisi'nde workshoplara katılıyorum. Oyunculuğuna katkı sağlaması adına da bol bol Broadway'de müzikaller izliyorum" dedi.

Kara, haziran ayı sonunda yeni projelerinin toplantılarına katılmak üzere Türkiye'ye dönecek.

Hem eğitim alıyor hem de tatil yapıyor

Burcu Kara, oyunculuk eğitiminden arta kalan zamanda Central Park'a gidiyor. Burada spor yapma imkânı da bulan ünlü oyuncu, New York'ta gezdiği her yerde hatıra fotoğrafı çektiriyor.

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