Burçlar ve Kariyer

Başarılı olmak için iş arkadaşlarınıza ve personele diplomatik davranmaya çalışın. Çalışkan olduğunuzda, seçtiğiniz alanın lideri olabileceğinizi unutmayın. Birçok konuda tartışma meydana getirecek, problem çıkartacak biri olmayın. Diğer insanlarla konuşmadan, işle ilgili değişiklik yapmak için ısrar etmeyin. Satış temsilcisi, reklamcı, halkla ilişkiler, muhabir veya televizyonculuk gibi mesleklerde başarılı olurlar. Bazı koçlar da cerrah olmaya eğilimlidir.İşte, başarıyı en üst seviyeye çıkartmak için doğanızda bulunan hırsı, isteği ve çalışma aşkını kullanın. Emlakçı, bankacı, grafiker, broker, ekonomist, otel yöneticisi, inşaat mühendisi gibi meslekler boğalar için uygundur. Başarılı olmak için, saygı duyduğunuz kişilerden tavsiyeler ve destek almaya açık olun. Rutini değiştirmek zorunda, kaldığınızda endişeye kapılmayın. İçten içe hatalı olduğunuzu bildiğiniz zamanlarda, inatlaşıp fikrinizi değiştirmeyi reddetmeyin. İyi organize olmuş bir çalışma yerinizin olmasına önem verin.Fikirlerinizi gerçeğe dönüştürmek konusunda iyisiniz. Ancak üretici enerji ve yeteneklerinizi aynı anda, birden çok ve değişik konulara yöneltmeyin. Müşteri temsilcisi, muhabir, reklamcı, metin yazarı, yayıncı gibi mesleklerin yanında konsantre gücü olan ikizler, iyi bir borsacı da olabilir. Başarılı olmak için, günlük bir iş planı yapın ve bunun değerini bilin. Sadece kendi fikirlerinize değil, diğer insanlarınkine de değer verin. İş yerinde kırıcı ve sürekli eleştiren kişi olmamaya çalışın. Kısa zamana birden fazla iş veya proje sıkıştırmayın.Oyuncu, sanatçı, modacı, halkla ilişkiler, yönetici, tekniker, muhasebeci, tamirci, satış danışmanı gibi meslekler size göredir. Başarılı olmak için, başkalarından beklediğiniz kadar siz de çalışın. Diktatör olmaktan kaçının, emir vermek yerine rica edin. Yaptıklarınızla gurur duyun ama asla önemini fazla abartmayın.Duygusal bir yapısı olan yengeçler, iyi niyetleri sayesinde mesleklerinde adım adım ilerleyebilir. Doktor, hemşire, sekreter, otel yöneticisi, öğretmen, emlâkçılık gibi meslekler ve genel müdürlük, yengeçlerin işidir. Ayrıca yengeçler iyi bir ressam, oyuncu, müzisyen veya bankacı olabilir. Başarılı olmak için, stratejinizi belirlerken sezgilerinize kulak verin. İş arkadaşlarınızla iyi geçinmeye çalışın ama onlara annelik veya babalık yapmayın. Güç delisi yada çok fazla ihtiraslı olmayın. Her şeyi dışlayarak kendinizi sadece işinize yönlendirmeyin.Halkla ilişkiler, alternatif tıp, ekonomist, borsacı, muhasebeci, eczacı, öğretmen, yayıncı ve satıcılık başaklara göredir. Başarılı olmak için, değerinize inanın ve fikrinizi söylemekten kaçınmayın. Sizin başarınızın başkalarına mal edilmesine ve övülmelerine izin vermeyin. Problemleri çözmek için bir adım atmadan, işinizle ilgili şikâyetlerde bulunmayın. Kriz anlarında panik olmayın. Nasıl olsa onu atlatmak için bir yolunu bulacaksınız. Çalışma ortamınızdan memnun olduğunuza emin olun.Ressam, müzisyen, sanat uzmanı, stilist, mimar, hakim, diplomat, kuaför, teknisyen, dişçilik uygun mesleklerdir. Başarılı olmak için, verdiğiniz kararlara uyun. Yeteneklerinizi en üst seviyeye çıkarttığınızdan emin olun. Harekete geçmek konusunda geç kalıp büyük fırsatları elinizden kaçırmamaya özen gösterin. Yapacağınız işin neresinden başlayacağınızı uzun uzun düşünüp, zamanınızı boşa harcamayın.Başarılı olmak için, meydan okumalardan hoşlanmanız güzel ama gereksiz kavgalardan kaçının. İşinize karşı tutkulu olun. Kendinizden biraz ödün vermeniz gerekse de çalıştığınız herkesle iyi geçinmeye çalışın. Güvensizliklere kapılıp, üreticiliğinizi engellemeyin. Takıntılı bir megaloman olmayın. Asabi davranmayın. Psikiyatrist, araştırmacı, polis, politikacı, eczacı, medyum, savcı, köşe yazarı, cerrah, bilim adamlığı size göredir.Başarılı olmak için, ayrıntılara önem vermeyi unutmayın. Her zaman en iyisini bildiğinizi düşünmeyi bırakıp, başkalarının fikirlerine de açık olmaya çalışın. Enerjinizi çok fazla dağıtmayın. Tutamayacağınız mantıksız sözler vermeyin. Sizin için iyi olabileceğini bildiğinizde, bağlılıklardan ve fırsatlardan kaçmayın. Herkesin sizin gibi düşünemeyeceğini ve çalışkan olamayacağını unutmayın. Felsefeci, avukat, öğretmen, turizmci, sporcu, yönetici, politikacı, işletmecilik uygun mesleklerdir.Politikacılık, iş adamı, müteahhit, öğretmen, belediye memuru, sigortacı, yönetici asistanı, otomobil tamircisi, stilist, bankacılık oğlakların işidir. Başarılı olmak için, prensiplerinize sadık kalın ve kendinize karşı her zaman dürüst olun. Bütün ağır çalışmalarınızı birkaç saatlik dinlenmeyle dengeye sokun. İşte çok fazla saat harcayıp kendinizi tüketmeyin. Güce olan açlığınızın sizi çürütmesine izin vermeyin.Radyocu, televizyoncu, politikacı, astrolog, bilgisayar uzmanı, arkeolog, film yönetmeni gibi meslekler kovalara göredir. Başarılı olmak için, hayal gücünüzü ve renkli kişiliğinizi sergileyebileceğiniz bir alanda çalışmayı tercih edin. İş yerinde her zaman değişikliğe ihtiyacınız olduğunu unutmayın. İnsanlara yaklaşımınızda, yanlış davranıp kötü bir etki bırakmayın. Başkalarının yapıcı önerilerini dinlemeyi reddetmeyin. İlginç olmayan konulara yönelmeyin.Güzel sanatlar, ressam, müzisyen, tiyatro oyuncusu, sosyal danışman, öğretmen, sporcu, fotoğrafçı, müşteri temsilcisi balıkların işidir. Başarılı olmak için, altıncı hissinizi dinleyin. Sizi tatmin eden ve mutlu olmanızı sağlayan her şeyle ilgilenin. Günlerinizi pratik ve işlevsel bir şekilde planlayın. Hayallerinizi başarılı gerçeklere dönüştürmeye çalışın