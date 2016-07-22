Burç FM ve Samanyolu TV’nin Burdur'daki vericileri mühürlendi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) talimatıyla Burdur-Ankara Karayolu Oyuklutepe mevkiindeki Burç FM ve Samanyolu TV'nin vericileri, Antalya'dan gelen TRT teknik ekibi tarafından mühürlendi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, TRT, emniyet, belediye ve AKEDAŞ ekipleri tarafından önce verici cihazlarının bulunduğu binanın elektrikleri kesildi. Daha sonra TRT teknik ekibi ve emniyet mensupları binanın kapısını kırarak içeri girdi. Radyo ve TV vericileri devre dışı bırakılırken, bir görevli de vericilerin bulunduğu direğe tırmanarak kabloları kesti.

Soruşturma kapsamında, Burdur'un 10 ilçesindeki Burç FM ve Samanyolu TV'ye ait diğer vericilerin de devre dışı bırakılarak mühürleneceği kaydedildi.