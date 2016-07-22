T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Burç FM ve Samanyolu TV’nin Burdur'daki vericileri mühürlendi

Burdur'un 10 ilçesindeki Burç FM ve Samanyolu TV'ye ait diğer vericilerin de devre dışı bırakılarak mühürleneceği belirtildi

22 Temmuz 2016 19:36

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) talimatıyla Burdur-Ankara Karayolu Oyuklutepe mevkiindeki Burç FM ve Samanyolu TV'nin vericileri, Antalya'dan gelen TRT teknik ekibi tarafından mühürlendi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, TRT, emniyet, belediye ve AKEDAŞ ekipleri tarafından önce verici cihazlarının bulunduğu binanın elektrikleri kesildi. Daha sonra TRT teknik ekibi ve emniyet mensupları binanın kapısını kırarak içeri girdi. Radyo ve TV vericileri devre dışı bırakılırken, bir görevli de vericilerin bulunduğu direğe tırmanarak kabloları kesti.

Soruşturma kapsamında, Burdur'un 10 ilçesindeki Burç FM ve Samanyolu TV'ye ait diğer vericilerin de devre dışı bırakılarak mühürleneceği kaydedildi.

ETİKETLER

Samanyoluburç fm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24