İngiltere'de doğup bir dünya markasına dönüşen Burberry, Ankara'ya geliyor.



Ankara, 154 yıllık tarihe sahip Burberry'nin Türkiye'deki ilk mağazası olmayacak. Altı yıl önce Bağdat Caddesi'nde açılan ilk mağazayı, Nişantaşı ile İstinye Park'taki iki mağaza izlemişti.

Hazırlığı başlayan beşinci mağazadan da anlıyoruz ki, Burberry Türkiye'yi 'sevdi'.



Bu sevgide, altı yılda önemli mesafe kateden İslami burjuvaziye mensup kadın müşterilerin yoğun ilgisinin de payı olsa gerek. Lüks marka aksesuarlarının 'de facto' tesettüre uyarlanmasıyla, markaları kreasyonlarını nasıl değiştirdiğini, Avrupa'nın moda merkezlerindeki podyumlardan türbanla geçen top modelleri, ulusal basındaki haber görüntülerinde, türbana dönüşmüş Burberry eşarp karelerindeki hızlı artışı hatırlayalım.



Şu da tesettür modasını izleyen kadınların sohbet ettiği bir blog'dan alıntı: 'Bu sezon adeta yer gök Burberry atkı ve kaşkollerle inledi. Kafamı nereye doğru çevirsem her yerde Burberry benzeri atkılar. Gerçeği bu kadar kaliteliyken neden taklitlerini tercih ediyoruz? Bu da bir nevi korsan sayılmaz mı? Hatta sayılmak ne kelime, ta kendisi. Bunları bir yere bırakıyorum ve gelelim Burberry atkıları ve snoodlarına. Moda severlerinde bildiği gibi snoodlar bu kış sezonu çıkmış olan boyunluklar. Benim bu kış favori aksesuarlarımdan da biri ayrıyetten. İşte yeni sezon Burberry atkı ve Snood modelleri...'



Gelelim Ankara'daki müthiş ve gizli rekabete...



Son beş yıldır Başkent'te sayıları hızla artan AVM yönetimleri, lüks giyim ve aksesuardaki dünya markalarını getirebilmek için yarışıyor.





AVM'lerin lüks marka çıkmazı



Ancak bu yarışta, AVM'lerin önünde büyük bir 'psikolojik' engel var. Üstelik bu engel geçici değil.: Aralarında Burberry'nin de yer aldığı lüks hazır giyim markaları, Türkiye'de bir AVM ne kadar büyük ciro yaparsa yapsın, içerideki 'herhangi bir mağaza olmayı' kabul etmiyor; yapılan görüşmelerde, Avrupa geleneğindeki 'hareketli cadde üzeri' geleneğini hatırlatıyorlarmış. Marka algı ilişkisi...



İşte Ankara'da bir AVM bu gizli yarışı özel bir yöntemle göğüsledi:



Panora.



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ortak olduğu ama operasyonel nitelik taşıyan tüm icraatı Salih Bezci'nin yürüttüğü Panora, Burberry's ile Ralph Laureen'i, Ankara'ya gelme konusunda ikna etti.



Nasıl mı? Bu mağazalar yine AVM içine girmeyecek. Panora'ya komşu kapıları farklı özel bir ünitede olacaklar. Panora yönetimi bir süredir, dışarıdan bağımsız olarak görünecek yeni bölümün mimari projesini hazırlıyordu. Geçen hafta tamamlanan projeyi Burberry onayladı.



Giyim, ayakkabı, çanta, eşarp, aksesuar başta olmak üzere, Burberry'nin her ürününün satışa sunulacağı büyük Ankara mağazası ilkbahar aylarında açılacak. Böyle bir yatırımın ise 3-4 milyon dolardan aşağı olmadığı belirtiliyor.



Eşarp fiyatları mı? 85 ila 495 euro arasında değişiyor...



(Not: 'Memur şehri' Ankara'daki değişimi anlatan bu yazının, bugün on üçüncü yılını idrak ettiğimiz 28 Şubat postmodern darbesiyle hiçbir ilgisi yoktur.)





Alkım, sermayesini 6 milyon liraya çıkardı



Taraf gazetesinin finansmanı konusunda, yayın yaşamına başladığından bu yana ortaya atılan spekülasyonlar, fasılalarla sürüyor.



Spekülasyonların bir kısmı kafa karıştırıcı olsa da farklı kaynaklarda, farklı içerikte kaleme alınan iddiaların tümü; gerek Ahmet Altan gerekse, gazeteyi çıkaran Alkım Basım Yayın şirketince yalanlandı.



Şimdi aktaracağımız bilgi ise bu spekülasyonlardan azade... Ticaret Sicili Gazetesi'nin 5 Ocak 2010 tarihli nüshasında yayımlanan kararı yorumsuz sunuyoruz.



Alkım Basım Yayın ve Dağıtım Limited Şirketi'nin 2 milyon lira olan sermayesi, 4 milyon lira artırımla 6 milyon liraya çıkarılmış. Şirket sermayesinin taahhüt dağılımı ise şöyle:



4.8 milyon liralık kısmı Başar Arslan, 720 bin liralık kısmı Savaş Arslan, 480 bin liralık kısmı ise Ahmet Arslan'da. Önceki sermayenin tamamı ödenmiş. Artırılan sermaye ise ortaklar cari hesabı ile 2004, 2005, 2006 yılı karlarından karşılanacakmış.





Mehmet Ali Bey, hoşça kalın...



BazI sesler, o sesle size ulaşan titreşimler, MR cihazı kudretindedir. İşittiğiniz an; insanlığının derecesi, kişisel tarihi, hatta hiç görmeseniz bile gülümseyişine dair esaslı fikirler verebilir. Mehmet Ali Bey böyleydi. Onunla hiç yüz yüze gelmedik. Fotoğrafını ilk, dün gördüm. Tanışıklığımız 'iş gereği' iki-üç telefon görüşmesini geçmedi. Ama 'adam gibi bir adam' olduğunu ziyadesiyle hissettiren o sesin sahibi, dün beni ağlattı. Bugün bu sütunda yazım hatası çıkarsa, bilin ki O okuyamadığı içindir... Nur içinde yatsın.