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Burası Van Kolordu Komutanlığı Toplama Merkezi!

Askerler yere serdikleri battaniyeler ya da sandalyelerin üzerinde uyuyor

16 Ağustos 2015 21:03

Van Kolordu Komutanlığı Toplama Merkezi'nde kapasitenin aşılması nedeniyle askerlerin betonda yattığı ortaya çıktı. Evrensel'in ulaştığı fotoğraflarda askerler yere serdikleri battaniyeler ya da sandalyelerin üzerinde uyuyor.

TSK’nın Kandil operasyonları ve PKK misillemeleriyle çatışmasızlık süreci sona ererken, art arda ölüm haberleri de gelmeye devam ediyor.

Tüm bunlar yaşanırken Evrensel’in ulaştığı fotoğraflar, Van Kolordu Komutanlığı Toplama Merkezi’nde kapasite fazlalığı nedeniyle askerleri yerlerde yatarken gösteriyor.

 

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