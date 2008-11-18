Makedonya’da Ohrid kentinin girişine konulan “Türkiye’ye hoşgeldiniz” yazılı tabela kriz yarattı



Türkiye’nin 120 milyon dolarlık turizm bütçesinden yurt dışında verdiği reklamlar Makedonya’da krize neden oldu. Ohridnews gazetesinin haberine göre, kentin girişine konulan ve üzerinde Makedon dilinde “Türkiye’ye Hoşgeldiniz” yazan tabela kent halkının büyük tepkisine yol açtı.



Havaalanı yolu üzerinde bulunan tabelanın ülkeye gelen turistlerin kafalarını karıştırdığına dikkat çeken Ohrid sakinleri, “Burası Türkiye mi? Gelen turistlerin kafasını karıştıran bu tabela hemen kalkmalı” talebinde bulundu. Ancak Ohrid Belediyesi bu konuda hiçbir şey yapamıyor. Çünkü tabela Makedonya Ulaştırma Bakanlığı tarafından oraya konuldu. Parası da “Accent Media and Eurolinia” isimli reklam şirketinin kasasına gitti. Belediye Başkanı Aleksander Petresti, sorunu kentin girişine kemer şeklinde dev bir “Ohrid’e hoşgeldiniz” talebası asarak çözmeye çalışacaklarını belirtti.

