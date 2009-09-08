Bursa Meslek Eğitim Kursları koordinatörü Yüksel Yeni'nin kadın personele söylediği iddia edilen sözler Meclis'e taşındı.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'na (BUSMEK) Proje Koordinatörü olarak atanan Yüksel Yeni'nin bir toplantıda kadın görevliye “Ben gelmeseydim, burası geneleve dönecekti. Gidin makyajınızı silin, taharetinizi yapın, abdestinizi alın, namaz kılın. Yeni dönemde dişilerle çalışmayacağım” dediği öne sürüldü. CHP Bursa Milletvekili Abdullah Özer, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. BUSMEK Proje Koordinatörü Yüksel Yeni, iddiaları yalanlarken, “Ben dindar birisiyim ama bu sözleri söylemedim. Burada örgütsel bir komplo hareketi var” dedi.

BUSMEK'e Proje Koordinatörü olarak atanan Yüksel Yeni'nin geçen hafta kadın görevli ile yaptığı toplantıda, “Ben gelmeseydim, burası geneleve dönecekti. Gidin makyajınızı silin, taharetinizi yapın, abdestinizi alın, namaz kılın. Yeni dönemde dişilerle çalışmayacağım” dediği iddiaları CHP Bursa Milletvekili Abdullah Özer'i harekete geçirdi. İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın yanıtlaması için TBMM’ye 3 maddelik soru önergesi verdiğini söyleyen Özer, “Yüksel Yeni'nin bu sözler üzerine kendisine komplo kurulduğunu söyleyerek, ‘ben genelev demedim, randevuevi dedim’ şeklinde savunma yapmıştır. Bu zihniyet, AKP iktidarı zihniyetinin tezahürüdür“ diye konuştu. Yeni, İçişleri Bakanı Atalay'a verdiği soru önergesinde şöyle dedi:

“Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından BUSMEK’e Proje Koordinatörü olarak atanan Yüksel Yeni isimli yönetici göreve ne zaman getirilmiştir? Yüksel Yeni isimli yöneticinin bayan personele karşı takındığı aşağılayıcı tavrı bakanlık olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Yukarıda adı geçen yöneticinin görevden alınması konusunda bakanlık olarak bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz?”

İddialara yanıt veren Yüksel Yeni, bunların tümünün yalan olduğunu belirtirken kendisini dindar birisi olarak nitelendirdi. Yeni, “Asla böyle şeyler söylemem mümkün değil. Bana yakışmaz. Sadece şunu söyledim. BUSMEK’e kadınların daha fazla ilgi göstermesinden dolayı ‘burada dişil bir karakter var. Eril bir karaktere dönüşmesi gerekir.' Diğer söylenenler doğru değil. Bana karşı siyasi bir taktik uygulanıyor” dedi.

