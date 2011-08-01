Burası Ege ya da Akdeniz sahilleri değil, Tunceli

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Ege, Akdeniz yerine Tunceli



Milliyet'ten Ferit Demir'in haberine göre, Tunceli merkezde bulunan Pülümür Vadisi ile Munzur Vadisi içindeki plajlar, bölge illeri ve Avrupa ülkelerinden gelen yüzlerce turist ile dolup taşıyor. Tunceli’de son bir haftadır hava sıcaklılığının 40 dereceyi bulması ve bunaltıcı sıcaklarda insanlar tek çare olarak Munzur’un serin sularına atlayarak serinlemeye çalışıyor.Pülümür Vadisi içinde bulunan Sinan ve Marçik plajlarında hafta içi ve hafta sonu yer bulmak nerdeyse imkansız. Munzur ve Pülümür sahillerine ilginin artması üzerine Tunceli’deki oteller de dolup taşıyor. Çevre il ve ilçeler ile Avrupa’dan gelen turistler, daha önce Ege ve Akdeniz sahillerinde tatillerini geçirdiklerini, ancak buradaki temiz ve serin suları duyduktan sonra bu yıl Tunceli’ye gelmeye karar verdiklerini söyledi.Ege ve Akdeniz sahillerinde Çeşme, Bodrum ve Marmaris plajlarını aratmayan Sinan ve Marçik Plajlarına gelen kadınlar, mayo ve bikinileriyle serin sulara dalarar serinlemenin keyfini yaşıyor.Bölge illerinde özellikle Malatya, Erzincan, Muş, Diyarbakır, Elazığ ve Bingöl’den birçok vatandaş, hafta sonunu geçirmek için Tunceli’deki Munzur ve Pülümür kıyılarını tercih ediyor. Son aylarda Avrupa’dan gelen turistlerin de Ege ve Akdeniz sahilleri yerine Tunceli sahillerini tercih etmesi, Tunceli’yi bir turizm cenneti haline getirdi.Almanya’dan gelen Bahar Yıldız, daha önce hep İzmir-Çeşme’ye ailece gittiklerini belirterek, "Bizler eskiden hep Çeşme ya da Bodrum gibi yerlere giderdik. Ama Munzur ve Pülümür Çayları’nı öğrendikten sonra artık oralara gitmiyoruz. Bu serin sularda hiç çıkmak istemiyoruz" dedi.Yusuf Tunç ise Hollanda’dan geldiğini kaydederek, serin su ile birlikte muhteşem doğa harikası coğrafyası nedeniyle Tunceli’yi tercih ettiğini dile getirdi.