Burak'ın golü neden sayılmadı?

Arena'daki Galatasaray - Chelsea maçının ilk yarısında Burak topu ağlarla buluşturdu ancak hakem golü sahada iki top olduğu gerekçesi ile iptal etti.

Galatasaray’ın atağında Chelsea kaptanı John Tery’nin taca vurduğu top reklam panosundan sahaya geri döndü. Topu tekrar eline aldı. Diğer yandan taç atışını hemen kullanan Galatasaray hızla atağa geçerken, Terry elindeki topu sahaya fırlattı. Sarı kırmızılı ataktaysa Burak topu ağlarla buluşturdu. Ancak hakem oyunu daha önce durdurduğunu söyleyerek golü iptal etti ve Terry’e de sarı kart gösterdi.

Bu pozisyon akıllara Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Donk’un yaptığı hareketi akla getirdi. Donk dışarıdan gelen topu eline alıp ceza sahasında gol pozisyonundaki Almeida’nın ayağındaki topa attı. Bunu üzerine hakem Donk’a sarı kart gösterip oyunu da hava atışıyla başlatmıştı. Beşiktaş daha sonra yaptığı itirazda maçı kural hatası olduğu gerekçesiyle tekrar ettirmişti.

İlk tepki Kasımpaşalı yıldızdan geldi

Galatasaray'ın Burak ile bulduğu ve geçerli sayılmayan golü öncesi John Terry'nin elindeki topu fırlatması sosyal medyada yankı uyandırdı. Bu hareket Donk'un Kasımpaşa- Beşiktaş maçında yaptığı ve maçın tekrarlanmasını sağlayan davranışına benzetilirken en ilginç yorum Kasımpaşalı Babel'den geldi. Hollandalı yıldız attığı tweet'te “Terry Donk gibiydi” yorumunu yaptı.