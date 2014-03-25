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Burakcan'ın ölümüyle ilgili 8 kişi gözaltına alındı

Okmeydanı'nda Berkin Elvan'ın cenaze töreninden sonra, gece çıkan olaylarda hayatını kaybeden Burakcan Karamanoğlu'nun ölümüne ilişkin yapılan operasyonlarda 8 kişi göz altına alındı

25 Mart 2014 16:42

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bu sabah Beyoğlu, Sultangazi ve Şişli'de düzenlenen operasyonlarda Okmeydanı'nda Berkin Elvan'ın cenaze töreninden sonra, gece çıkan olaylarda hayatını kaybeden Burakcan Karamanoğlu'nun ölümüne ilişkin 8 kişi gözaltına alındı. Polis soruşturma sürecinde elde ettiği görüntüleri de basına dağıttı. Görüntülerde olay yerine torba içerisinde getirdiği pompalı tüfeği çıkarıp ateş eden bir kişi görülüyor.

Okmeydanı'nda Berkin Elvan'ın cenaze töreninden sonra, gece çıkan olaylarda Burakcan Karamanoğlu hayatını kaybetmiş 4 kişi yaralanmıştı.

 

Güvenlik kamerası görüntüleri didik didik edildi

 

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmayı İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü. Polis, olayın yaşandığı yer ve yakın çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini taradı. Görüntülerde ellerinde tabanca ve tüfek bulunan kişilerin varlığı belirlendi ve bu kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalarını tamamlayan polis bu sabah 05.00 sıralarında   Okmeydanı, Beyoğlu ve Sultangazi'de bazı adreslere operasyonlar düzenlendi.

 

800 polis katıldı

 

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. 800 polisin katıldığı baskınlarda 25 ayrı adrese giden ekipler 8 kişiyi gözaltına aldı.  Burak'ın öldürülmesi 4 kişinin de yaralanmasıyla ilgileri araştırılan şüphelilerin Devrimci Halkın Kurtuluş Partisi Cephesi (DHKP-C)'den polis kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

Aramalarda 2 tabanca ve 1 pompalı tüfekle çok sayıda tabanca fişeği de ele geçirildi. Pompalı tüfek ve 2 tabancanın incelenmek için Kriminal Şube Müdürlüğü'ne gönderildiği belirtildi.

 

Burak cinayetinde kullanılan tabanca mı?

 

Tabancaların Burak Can Karamanoğlu cinayetinde  kullanılıp kullanılmadığının incelemelerin ardından netleşeceği belirtildi.

Polis soruşturma süresince elde ettiği görüntüleri basına dağıttı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, elinde tabanca bulunan bir kişiyle, bir torba içersinde olay yerine getirdiği pompalı tüfeği bu torbadan çıkarıp havaya doğru ateş eden bir kişi görülüyor.

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