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Spor

Burak Yılmaz'ın adalesinde yırtık tespit edildi

Burak Yılmaz, ilk belirlemelere göre en az 10 gün oynamayacak

20 Eylül 2015 13:06

Galatasaray'ın en golcü ismi Burak Yılmaz, Trabzonspor maçının 64. dakikasında sağ baldırından sakatlanarak oyundan çıktı. Yıldız oyuncu en iyi ihtimalle önümüzdeki iki maçta forma giyemeyecek.

Sahayı sedyeyle terkeden ve karşılaşmanın geri kalan dakikalarını yedek kulübesinde izleyen Burak Yılmaz'a yapılan ilk kontrol sonucunda adalesinde yırtık olduğu tespit edildi.

İlk belirlemelere göre en az 10 gün oynamayacak olan Burak, ligdeki Gaziantepspor ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Astana maçlarında forma giyemeyecek.

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