Burak Yılmaz'dan Trabzonspor'a müjdeli haber

Takımının Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sakatlanan Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, 1-2 gün dinlendirildikten sonra takımla çalışmalara başlayacak

beIN Sports'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertli takım ile oynanan maçın 20. dakikasında kasığında oluşan ağrı nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan Burak Yılmaz'ın MR'ının çekildiği belirtildi.

Kasığında gerilme olan oyuncunun 1-2 gün dinlendirildikten sonra takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Golcü oyuncunun oynama isteğinin olduğu ve Göztepe maçında takımdaki yerini alabileceği kaydedildi.

