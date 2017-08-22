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Spor

Burak Yılmaz'dan Trabzonspor'a müjdeli haber

Milli golcü, Göztepe karşılaşmasında oynamak istiyor

22 Ağustos 2017 20:02

Takımının Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sakatlanan Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, 1-2 gün dinlendirildikten sonra takımla çalışmalara başlayacak

beIN Sports'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertli takım ile oynanan maçın 20. dakikasında kasığında oluşan ağrı nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan Burak Yılmaz'ın MR'ının çekildiği belirtildi.

Kasığında gerilme olan oyuncunun 1-2 gün dinlendirildikten sonra takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.
Golcü oyuncunun oynama isteğinin olduğu ve Göztepe maçında takımdaki yerini alabileceği kaydedildi.
 

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Burak YılmazTrabzonsporsakatlıkgöztepefenerbahçe

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