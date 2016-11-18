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Spor

Burak Yılmaz'a 4 milyon Euro

Beşiktaş, Çin Ligi takımlarından Beijing Guoan'da forma giyen Burak Yılmaz'ı 6 aylığını kiralayacak

18 Kasım 2016 11:41

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor’da da birlikte çalıştığı Burak Yılmaz’ı istediğini yönetime iletti.

Bu konudaki raporunu da başta Başkan Fikret Orman olmak üzere yöneticilere ileten Güneş, bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Çin Ligi’nin sona ermesi ve yeni sezonun Mart başında start alacak olması sebebiyle Kartal, Beijing’i, 6 aylık bir kiralık anlaşmasına ikna etmeye çalışacak.

Öncelikli olarak Burak’ın menajeriyle temasa geçip, bir maliyet çıkarılmasını isteyen Beşiktaş, uygun bir ücretle bu işte mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

 

"Yıllık ücretinin yarısı verilecek"

 

Çin temsilcisinden yıllık 8 milyon Euro (28.632.800 TL) alan Burak’ın, sadece 6 aylık maaşını yani 4 milyon Euro’yu (14.316.400 TL) vermeyi planlayan Başkan Orman, yüksek bir kiralama bedeli ödemeye ise sıcak bakmıyor.

Çin kulübüne önümüzdeki günlerde bu teklifin iletileceği belirlendi. Oradan gelecek cevaba göre de yeni bir formül bulunup, yıldız golcünün Beşiktaş’a gelme ihtimalinin artırılması bekleniyor.

31 yaşındaki milli futbolcunun da, Güneş’le tekrar çalışmak istediği ifade edildi.

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