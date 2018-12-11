Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak Trabzonspor'a ihtarname gönderdi

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle noter aracılığıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na ihtarname gönderdi.

Sporx'in haberine göre "Profesyonel futbolcuların statüsü ve transfer talimatının" 28. maddesine dayanarak alacaklarının ödenmesini isteyen iki kaptan Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak, tek taraflı fesih hakkını kullanarak serbest kalmayı talep etti. Trabzonspor, ihtarnamenin kulübe tebliğinden 30 gün sonra içerisinde iki futbolcuya da geçmiş alacaklarını ödemediği takdirde Yılmaz ve Kıvrak var olan sözleşmelerini tek taraflı fesih edecek ve transfer döneminde serbest oyuncu statüsüne düşecek.

Yaşadığı ekonomik sıkıntıdan dolayı futbolcularına ödeme yapmakta zorlanan Trabzonspor'da kadroda yer alan futbolcuların kulübe herhangi bir ihtarname çekmeyip, iki kaptan Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ın sözleşme fesih için noter aracılığıyla ihtarname göndermesi bordo-mavili camiada tepki ile karşılandı.

Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ın TFF'ye gönderiği ihtarnamede dayanak olarak kullandığı "Profesyonel futbolcuların statüsü ve transfer talimatının" 28. maddesi şu şekilde:

"Kulüp futbolcunun ücretlerini ödemekte temerrüde düştüğü ve/veya futbolcunun sosyal güvenlik haklarını ihlal ettiği takdirde, futbolcu sözleşmesini feshetmek arzusunda ise, kulübüne ve bilgi için TFF'ye noterden keşide edeceği bir ihtarname ile 30 gün içerisinde ücretinin ödenmesini ve/veya sosyal güvenlik haklarının yerine getirilmesini bildirmek zorundadır. Kulüp, söz konusu mehile rağmen ücretini ödemediği ve/veya sosyal güvenlik haklarını yerine getirmediği takdirde, futbolcu mehilin sona ermesinden itibaren ancak 7 gün içinde sözleşmesini feshedebilir."