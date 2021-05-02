Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, Lille'i yine uçurdu

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa koşan Lille, milli futbolcular Burak Yılmaz ve Mehmet Zeki Çelik'in golleriyle Nice'i 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğunu geri aldı.

PSG'nin Lens'i 2-1 mağlup etmesiyle maç eksiğiyle üçüncü sıraya düşen Lille, gerekeni yaptı ve 35. hafta mücadelesinde Nice'i 2-0 mağlup etti. Goller Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'ten geldi.

13. dakikada Burak Yılmaz takımını öne geçirirken, 55. dakikada ise Mehmet Zeki Çelik farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Lille, 2-0 kazanarak liderliği PSG'den geri aldı. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz'ın yerine 71. dakikada oyuna dahil oldu.

Kalan maçları kazanırsa şampiyon

Bu sonuçla birlikte puanını 76'ya yükselten Christophe Galtier'in ekibi, ligin bitimine üç hafta kala ipleri elinden bırakmadı.

Lille, kalan üç haftada tüm maçlarını kazandığı takdirde PSG'nin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğa ulaşacak.