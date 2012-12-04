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Spor

Burak Yılmaz, UEFA tarafından Yılın 11'ine aday gösterildi

Galatasaray'a transfer olan Burak Yılmaz, UEFA'nın düzenlediği "Yılın 11'i" oylamasında adaylar arasında yer aldı

04 Aralık 2012 09:56

Galatasaray'ın golcü ismi Burak Yılmaz, UEFA'nın düzenlediği "Yılın 11'i" oylamasında adaylar arasında yer aldı.

Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından Galatasaray'a transfer olan Burak Yılmaz, UEFA'nın düzenlediği "Yılın 11'i" oylamasında adaylar arasında yer aldı.

Oylamaya forvet kategorisinden giren 26 yaşındaki futbolcunun rakipleri ise bir hayli güçlü. Burak Yılmaz, Yılın 11'ine seçilebilmek için;  Sergio Agüero (Manchester City), Edinson Cavani (Napoli), Didier Drogba (Shanghai Shenhua), Radamel Falcao (Atletico Madrid), Mario Gomez (Bayern Münih), Klaas Jun Huntelaar (Schalke), Zlatan Ibrahimovic (PSG), Robert Lewandowski (Dortmund), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) ve Robin Van Persie (Manchester United) ile yarışacak.

UEFA'nın sitesindeki tanıtımda Burak Yılmaz için, "33 golle 2011-2012 sezonunun gol kralı ve Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu" ibareleri yer alırken; golcü futbolcu için "Sergen Yalçın'ın ardından Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray formasını giyen ikinci futbolcu" ifadeleri de yer aldı.

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