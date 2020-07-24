Burak Yılmaz takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Nevzat Demir Tesisleri'nde takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Deneyimli golcü, yeni sezonda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyecek.

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransız ekibi Lille ile transfer görüşmeleri yapacak olan Burak, kısa bir süre içerisinde Fransa'ya uçacak.

İkinci kez yurtdışına çıkıyor

Burak Yılmaz kariyerinde 2. kez ülke dışına çıkacak. 2016'da G.Saray'dan Çin'in yolunu tutan Burak, yeniden döndüğü ligde Trabzon ve Beşiktaş'ta başarılı grafiğini devam ettirdi.



Geçen sezon Lecce'nin ısrarla istemesine karşın transferi gerçekleşmeyen 35 yaşındaki futbolcu Lille'den gelen fırsatı kaçırmak istemiyor.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Nazlı ve Derin adında 2 kızı bulunan Burak, "Çocuklarımın geleceği için Lille'den gelen teklifi kabul ettim" derken başarılı golcü Avrupa'nın 5. büyük liginde kendini gösterme fırsatını yakalamak istiyor