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Spor

Burak Yılmaz-Şenol Güneş zirvesi iddiası

Aboubakar'ın yerine golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, Şenol Güneş'in Çin'de oynayan milli futbolcuyla görüşmesi bekleniyor

14 Kasım 2016 16:57

Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde büyük hedefleri bulunan Beşiktaş, devre arasında takımı güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Vincent Aboubakar'ın Ocak ayında Kamerun formasıyla Afrika Uluslar Kupası'na katılıp takımdan 1 ay uzak kalacak olmasını düşünen ve Cenk Tosun'un da istikrar sorunu yaşamasını göz önünde bulunduran yönetim, forvet transferi konusuna yoğunlaştı.

Fanatik'in haberine göre; bu doğrultuda temaslar devam ederken Instagram hesabından Şenol Güneş'le Trabzonspor'daki günlerinden bir fotoğraf paylaşarak gündem yaratan Burak Yılmaz da bir anda hedefler arasında konuşulmaya başlandı.

"Burak dönmek istiyor"

 

Fenerbahçe'den 2010 yılında Gökhan Ünal'ın transferi döneminde Trabzonspor'a gönderilen ve Şenol Güneş'in yönetiminde büyük bir çıkış yakalayarak 2011-12 sezonunda 33 golle krallık tacını takan Burak Yılmaz'ın da 2006-08 döneminde görev yaptığı Beşiktaş'a dönmek istediği öğrenildi.

Geçen sezon Galatasaray'dan Çin Ligi ekibi Beijing Guoan'a transfer olan 31 yaşındaki futbolcunun, yüksek bir maaş almasına rağmen bu ülkede mutlu olmaması sebebiyle Süper Lig'e geri dönmeyi istediği ifade edildi.

Çin'de liglerin bitmesinin ardından 1,5 aylık tatilini Türkiye'de ailesiyle birlikte geçirecek olan Yılmaz'ın, bu süreçte Kartal'ın hocası Şenol Güneş'le transfer konusunu konuşması ve transferin kiralık formülüyle bitebileceği konuşuluyor.

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