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Spor

Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk golünü attı

26 Eylül 2020 00:05

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Lille, sahasında Nantes'ı 2-0 mağlup ederken, milli futbolcu Burak Yılmaz bu sezonki ilk golünü kaydetti.

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