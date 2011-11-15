-Burak Yılmaz kadrodan çıkarıldı ZAGREB (A.A) - 15.11.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turu rövanşında bu akşam Hırvatistan ile karşılaşacak (A) Milli Futbol Takımı'nda Burak Yılmaz, maç kadrosundan çıkarıldı. Burak Yılmaz'a iki gündür yapılan ayrıntılı muayene ve ileri tetkik (MR) neticesinde kalça iç bölgesindeki bir kasta ikinci derece zorlanma ve küçük bir yırtık tespit edildiği öğrenildi. Bunun üzerine de sağlık ekibinin önerisi ve teknik heyetin kararıyla oyuncunun maç kadrosundan çıkarıldığı bildirildi. Milli futbolcunun tedavisine (A) Milli Takım sağlık ekibi tarafından devam edildiği kaydedildi. Öte yandan, bir süredir üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Mehmet Topal'ın ise tedavisine devam ediliyor.