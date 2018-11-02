Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın taraftarların sevgisine mazhar olmuş, art niyetli unsurlardan ve birtakım çıkar gruplarından her daim koruyacakları bir değer olduğunu bildirdi.

Ağaoğlu, Burak Yılmaz hakkında bazı yayın organlarında çıkan haberlere yönelik, bordo-mavili kulübün internet sitesi aracılığıyla açıklama yaptı.

Zaman zaman bu tür art niyetli haber ve yazılara hep beraber şahit olduklarını belirten Ağaoğlu, "Hayal ürünü olarak kaleme alınan benzer bir karalama kampanyasında oyuncumuz Burak Yılmaz hedef olarak gösterilmektedir. Bu hayal mahsulü habercilik anlayışı ile gerçekleştirmek istenilen maksadın, Trabzonspor'un çıkarlarına hizmet etmediği aşikardır ve gazetecilik ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Başkan Ağaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Burak Yılmaz, kulübümüzde profesyonel olarak görev yapan bir futbolcu olmasının da ötesinde, bordo-mavi formamızla şampiyonluk yaşamış, taraftarlarımızın sevgisine mazhar olmuş ve tüm bunlardan hareketle art niyetli unsurlardan ve birtakım çıkar gruplarından her daim koruyacağımız bir değerimizdir. Trabzonspor Kulübü olarak formamız altında görev yapan tüm futbolcularımıza karşı aynı hassasiyeti taşıdığımızı kamuoyuna bildiririz. Futbolcularımıza yönelik bu ve benzeri karalama kampanyalarının karşısında duracağımızın da bilinmesini isteriz."