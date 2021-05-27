Burak Yılmaz: Geçmişte "Galatasaray'a dönmek istiyorum" dedim olmadı, güzel teklifler var

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz, geçmişte Galatasaray'a dönmek istediğini ancak olmadığını belirterek, "Lille'de mi bırakırım başka yerde mi bırakırım bilmiyorum. Teklifler var mı derseniz var. Güzel teklifler de var" diye konuştu.

Lille'de şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz, Milli Takım kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Burak Yılmaz basın toplantısında geleceğine ilişkin soruya şu şekilde yanıt verdi: "35 yaşındayım ve buradayım. Çok iyi bir kariyerim oldu. Futbolun her şeyini yaşadım. Kovuldum, kiralık gittim, en yüksek bedelle transfer oldum, gol kralı oldum. Kötüyü de iyiyi de yaşadım. Teklifler var mı, var. Güzel teklifler de var. Geçmişte Galatasaray'a dönmek istiyorum dedim olmadı. Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum dedim olmadı. Ne söylesem tersi oldu. Lille'de mi bırakırım başka yerde mi bırakırım bilmiyorum. Teklifler var mı derseniz var. Güzel teklifler de var."

Zeki Çelik: Kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum

Zeki Çelik de şunları söyledi: "Şimdi Milli Takım'dayım transfer konusu sonra. Kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyordum ve bu şans bana geldi. İstanbulspor'dayken de yüksekleri hedefliyorum."